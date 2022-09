OM: Les probables titulaires face à Tottenham

Ce soir, l’Olympique de Marseille va affronter Tottenham dans le cadre de la 1ere journée de Ligue des Champions. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Hier lors de la conférence de presse d’avant match, Igor Tudor a annoncé la couleur : « On a beaucoup de solutions. (…) Tottenham est là pour gagner. Demain, on va essayer de faire de notre mieux et voir ce qu’il peut arriver. On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade. Demain, on veut être une équipe sérieuse. » Payet à lui confirmé qu’il était à 100% : « Il fallait du repos pour faire attention à ce mollet qui s’est réveillé après le match contre Clermont. Il y a eu du repos et du soin. Je suis apte à 100% pour le match de demain. »

Pour cette rencontre; qui va se jouer au Tottenham Hotspur Stadium, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Bailly dans l’axe et Kolasinac ou Gigot s’il est à 100%.

Au milieu de terrain, Veretout devrait enchainer avec Rongier. Clauss va retrouver sa place à droite, Tavares sera aligné à gauche. Devant, Payet est disposnible mais sera-t-il aligné d’entrée ? Si oui à quel poste ? Gerson devrait être dans le onze et sera vraisemblablement accompagné par Guendouzi. Sanchez étant suspendu, Dieng et Bakambu non inscrits, Luis Suarez sera titulaire à la pointe de l’attaque sauf si Payet est posté en faux neuf…

Gerson avec Guendouzi ?

En conférence de presse, Pablo Longoria a donné son sentiment sur la Ligue des Champions : « On veut se qualifier de manière régulière à la Ligue des Champions, c’est l’objectif numéro un de la saison. Le numéro 2, c’est du fait de participer à la compétition la plus prestigieuse, il faut être à la hauteur des attentes. Un groupe abordable ? C’est un groupe ouvert, mais il faut se rappeler les résultats récents de nos adversaires. On veut être compétitif. La compétition, c’est match après match. Six matchs, il faut jouer avec la calculette, des bonnes prestations à la maison, être compétitif à l’extérieur. On a des ambitions. On veut recruter des joueurs avec de l’expérience dans cette compétition, et avec notre nouvelle idée de jeu, on veut réduire l’écart entre nous et les grands clubs. On a toujours cette mentalité match après match. »