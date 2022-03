OM : Les probables titulaires face au FC Bâle !

Ce jeudi à 21h l’Olympique de Marseille reçoit le FC Bâle dans le cadre des huitièmes de Conference League. Quel onze va décider d’aligner le coach Jorge Sampaoli ?

À l’occasion de la réception du FC Bâle, Jorge Sampaoli devra faire sans Pape Gueye qui est suspendu pour cette compétition. Qui pourrait débuter la rencontre? Ünder est de retour, Payet mis au repos? Milik titularisé? Beaucoup de questions persistent…

Mandanda a été l’un des hommes forts de cette compétition lors de la double confrontation contre Qarabag. Caleta-Car pourrait être mis au repos au profit de Leonardo Balerdi. A droite, Rongier devrait occuper son rôle hybride avec Kamara et Guendouzi. A droite, Ünder, à gauche Bakambu avec Payet en numéro 10 et Milik en pointe.

Un 3-3-3-1 avec Milik titulaire en pointe ?

Mandanda

Saliba Balerdi PeresKamara

Rongier Guendouzi

Ünder Payet Bakambu

Milik

Déclarations d’avant-match

« Parfois des gens se sentent au-dessus du club. Quand je suis arrivé ici, on était 11e. Il ne faut pas l’oublier, et là on a été 2e pendant presque toute la saison. On a été au-dessus de Lyon, de Lille, de Lens qui sont des équipes bien établies. Je pense que c’est quelque chose de bon. Je ne fais pas attention à l’adhésion populaire. On a besoin de ressentir de l’amour pour gagner et pas seulement quand on gagne. C’est facile de nous apprécier et de nous aimer quand on gagne. Mais ce que l’on veut et ce dont on a besoin c’est vraiment de soutien et d’être poussé. Surtout les jeunes. L’équipe a connu beaucoup de changements avec des joueurs qui sont partis. On a tendance parfois à perdre un peu nos objectifs vers la fin et il faut vraiment réussi à inverser cela. C’est une bonne chose de jouer en Conference League et d’affronter des adversaires de niveau international. C’est important d’être uni. Il ne faut pas penser trop négativement. Il faut faire en sorte que sur le terrain et dans les tribunes tout le monde pense à ce qui est bon sur le club. Peu importe qui est sur le terrain et dans le onze de départ, il faut réussir à être uni. Je sais qu’il y a des gens qui attendent l’échec et il faut faire en sorte de leur prouver que ce n’est pas le cas. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/22)

Le groupe de l’OM face à Bâle

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Balerdi, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson,, Guendouzi

Attaquants :

Bakambu, Milik,Ünder, Dieng, De la Fuente, Payet, Harit