OM: Les probables titulaires face au FC Nantes

Ce soirsoir à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes lors de la 33e journée de Ligue 1. Quelle équipe Jorge Sampaoli pourrait-il aligner face aux Nantais ?



Jorge Sampaoli dispose d’un groupe plutôt complet pour ce match face au FC Nantes malgré quelques absences. En effet, Balerdi (opéré de l’épaule) et Konrad (blessé) ne sont logiquement pas convoqués par le tacticien argentin pour ce match de mercredi soir. Milik est quant à lui enfin de retour mais ne pourras certainement pas débuter la rencontre au Vélodrome.

Pau Lopez devrait conserver sa place dans les buts pour la suite de la Ligue 1. Mandanda aura du temps de jeu en Conference League. En défense centrale, Saliba et Caleta-Car seront présents mais qui pour les épauler? Rongier pourrait retrouver son rôle de piston sur le côté droit mais il semblait souffrir d’une blessure à sa sortie face à Paris. L’ancien nantais sera certainement sur le banc au profit de Pol Lirola avec Kolasinac sur le côté gauche.

Un milieu de terrain Gerson-Guendouzi semble être de vigueur avec Kamara plus bas. Sauf surprise, Payet devrait être titularisé en attaque avec à ses côtés Harit (en l’absence d’Ûnder) et Dieng si le coach veut chercher de la profondeur. Milik sera certainement trop juste pour être titulaire mais pourrait jouer la dernière demi-heure pour se remettre en jambe et dans le rythme !

Milik titulaire ou sur le banc ?

Lopez

Lirola Saliba Caleta-Car Kolasinac Kamara

Guendouzi Gerson

Harit Payet Dieng

C’est une journée clé, stratégique mais pas définitive

« Je ne crois pas que ce soit mieux ou moins bien d’aborder les matchs en fonction de l’adversaire. Nous ne savons pas vraiment comment Nantes va jouer. Ils ont joué à quatre en défense les derniers matchs mais évoluait à cinq avant. Avec notre plan, on peut générer des positions pou embêter la défense adverse. il y a aura la rotation de l’effectif. Contre Nantes, on aura besoin de joueurs plein d’énergie. Il faudra voir comment ils feront leur transition. On regarde la forme des joueurs plus que l’adversaire. On essaie de trouver une stratégie pour faire mal à l’adversaire. Met-on Dimitri plutôt à gauche, ou dans l’axe? Des fois, ça marche, d’autres non. (…) C’est une journée clé, stratégique mais pas définitive. C’est très important pour nous pour gagner noetre deuxième place. Il y a deux confrontations entre des concurrents directs. Si on bat Nantes, ça nous permettrait peut-être de nous éloigner. C’est une journée très stratégique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/04/22)