OM : Les probables titulaires marseillais face à l’OL !

Après une semaine de travail à Marbella, l’Olympique de Marseille aborde le choc face à l’Olympique Lyonnais avec des certitudes nouvelles. Habib Beye a insisté sur la confiance, la concurrence et un système adapté aux qualités de son groupe. Voici le onze que pourrait aligner le coach olympien…

Le stage espagnol a servi de laboratoire. À Marbella, Beye a multiplié les échanges individuels pour restaurer un climat positif, tout en testant plusieurs organisations. Le technicien sénégalais veut un système au service des joueurs, et non l’inverse. L’idée : stabiliser une base défensive tout en laissant de la liberté offensive.

La défense pourrait ainsi repassé à trois centraux autour de Leonardo Balerdi, de retour de suspension, associé à Nayef Aguerd, et Facundo Medina . Sur les côtés, Benjamin Pavard et Emerson offriraient solidité et capacité de projection. Devant eux, la sentinelle Pierre-Emile Højbjerg assurerait l’équilibre, épaulé par Timber dans un rôle plus dynamique.

Greenwood et Gouiri attendus en leaders offensifs

Sur les ailes, Timothy Weah apporterait sa vitesse et son impact physique, tandis que Mason Greenwood serait attendu pour faire la différence dans le dernier tiers. Amine Gouiri occuperait la pointe, chargé de convertir les situations créées.

Le onze probable :

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd, Medina,Emerson

Højbjerg, Timber

Greenwood, Gouiri, Weah

Reste à voir si les “bonnes ondes” insufflées par Beye à Marbella se traduiront dès dimanche sur la pelouse du Vélodrome, dans un match capital pour la fin de saison marseillaise.