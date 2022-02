OM: Les probables titulaires marseillais face à Nice

L’Olympique de Marseille se rend à Nice ce soir à 21h15 pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Quel onze de départ va finalement aligner Jorge Sampaoli pour affronter les Aiglons ?

L’Olympique de Marseille va se déplacer à Nice ce mercredi après la victoire renversante face à Angers (5-2)v vendredi dernier. Pour ce quart de finale de Coupe de France, Jorge Sampaoli devra faire sans Boubacar Kamara, suspendu pour cette rencontre.

Pour cette match, le technicien argentin pourra compter sur un groupe quasi au complet. Pape Gueye et Cheikh Bamba Dieng sont trop court pour figurer dans le groupe. Valentin Rongier pourrait remplacer Boubacar Kamara en sentinelle. Les deux recrues Cédric Bakambu et Sead Kolasinac pourraient de nouveau être titularisés.

LE ONZE POSSIBLE FACE À NICE

P.Lopez

Saliba Caleta-Car Kolasinac (ou Peres)

Rongier

Guendouzi Gerson

Ünder Payet Bakambu

Milik

Un attaquant comme Cédric Bakambu crée plus d’espaces pour moi. C’était plus simple pour moi

« C’est la première fois que nous jouions avec deux attaquants, ce n’est pas un gros changement. Ce qui évolue c’est comment on voit l’espace, comment on attaque la profondeur. Un attaquant comme Cédric Bakambu crée plus d’espaces pour moi. C’était plus simple pour moi. C’était positif pour les deux. Je dois faire de mon mieux sur le terrain quelle que soit la décision du coach. Nous avons très bien joué contre Angers. Cédric nous a permis d’avoir toutes ces occasions, mais je pense que toute l’équipe a bien joué » Arek Milik – Source : Conférence de presse (08/02/22)

Je ne veux pas quitter un club de mauvaise manière

« C’est une bonne question. Je n’ai jamais songé à partir. Je ne veux pas quitter un club de mauvaise manière, parce que je ne joue pas. Je l’ai pris comme un défi et je me suis dit que j’allais avoir des occasions de jouer. J’ai travaillé sur moi-même. Je n’ai pas songé à partir du club cet hiver ni lors du mercato d’avant. Je suis très bien ici, à Marseille. » Arek Milik – Source : Conférence de presse (08/02/22)