OM : Les probables titulaires marseillais face à Tottenham !

L’Olympique de Marseille reçoit Tottenham à l’occasion du match de la 6e et dernière journée de Ligue des Champions. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après cette série noire lors des dernières rencontres, l’Olympique de Marseille va devoir se relancer et gagner le match face à Tottenham à domicile. Cette rencontre de Ligue des Champions a des allures de finale pour sortir des poules de la compétition européenne et de continuer l’aventure en C1.

Pour cette rencontre face à Tottenham, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Bailly dans l’axe, et Gigot ou Kolasinac au poste de défenseur axial gauche.

Au milieu de terrain, Veretout devrait être aligné avec Rongier. Tavares comme piston gauche. Clauss sera lui aligné dans le couloir droit. Devant, Harit devrait jouer une place dans le trio d’attaque, il pourrait être accompagné par Guendouzi. En pointe, Alexis Sanchez sera aligné.

Bailly et Gigot titulaires ?

Lopez

Mbemba Bailly (ou Balerdi) Kolasinac (ou Balerdi) Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Harit

Sanchez

L’avant match OM – Tottenham

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Tottenham aura lieu à 21h au Stade Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

OM – Tottenham en Streaming

Pour regarder OM – Tottenham en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal ou RMC Sport (accessible sur abonnent).

« Personne ne peut remporter des matchs qu’avec l’envie. Il ne faut rien rater, ne pas faire d’erreurs. C’est le match de l’année car il a une importance particulière, surtout au regard des dernières campagnes de Ligue des champions. (…) On peut dire qu’ils auraient pu donner plus. Mais Gerson et Touré ne m’ont pas déplu sur le dernier match. On joue à 16, pas à 11. Avoir cinq changements a beaucoup changé le foot. Conte suspendu ? C’est bien, tant mieux pour nous mais ce sont les joueurs qui jouent et il y aura son adjoint. C’est bien, tant mieux pour nous mais ce sont les joueurs qui jouent et il y aura son adjoint. (…) Si on imagine que je viens de Mars, que je connais rien de Marseille ni du Vélodrome, ma réponse serait de venir et de voir avec vos yeux et écouter avec vos oreilles » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/10/22)