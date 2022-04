OM : Les probables titulaires marseillais face au PAOK

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille reçoit le PAOK dans le cadre du quart de finale aller de Conference League. Quel onze va décider d’aligner le coach Jorge Sampaoli ?



Jorge Sampaoli va devoir faire avec plusieurs absents pour cette réception du PAOK. Arek Milik s’est blessé avec la Pologne et n’est pas dans le groupe. Leonardo Balerdi (opéré de l’épaule), Alvaro (sur le départ) et Konrad (blessé) sont absents. Luan Peres est également suspendu pour cette compétition. L’autre brésilien Luis Henrique n’est pas qualifié pour cette compétition.

Steve Mandanda devrait être aligné dans les buts, devant lui la défense devrait être composée de Saliba et Caleta Car. Kamara devrait être au milieu avec Rongier qui pourrait occuper son poste hybride tout comme Gerson accompagné par un Guendouzi libre. Quid de l’attaque ? Payet pourrait être directement titularisé dans l’axe laissant le côté gauche à Harit et le droit à Under. Bakambu et Dieng seront en concurrence pour le poste de buteur…

Dieng ou Bakambu en attaque ?

Mandanda

Saliba Kamara Caleta-Car

Rongier Guendouzi Gerson

Payet

Under Bakambu (ou Dieng) Harit

Gueye est aussi une possibilité au mileu de terrain surtout si Kamara joue en défense. Kolasinac peut aussi être une option dans le couloir gauche…

👥 #OMPAOK

Le groupe olympien pour demain avec la première pour 𝗬𝗮𝗸𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗶𝗱 𝗠’𝗠𝗮𝗱𝗶 👶💙 #UECL pic.twitter.com/8eaTjvZY0E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 6, 2022

Individuellement, l’OM est nettement supérieur et ne devrait avoir aucun problème — Valbuena

« C’est une équipe peu spectaculaire, sans grand nom, sans joueur qui t’impressionne. Mais c’est solide. Ils comptent deux, trois joueurs d’expérience, avec les défauts de leur âge, c’est à dire un peu lents. Individuellement, l’OM est nettement supérieur et ne devrait avoir aucun problème, mais ils peuvent t’embrouiller. Ils sont bien organisés et comme ça manque de vitesse derrière, leur bloc est plutôt bas. Les noms étaient plus ronflants à Bâle et je pense que l’équipe suisse était meilleure. En championnat, nous comptons 13 points d’avance, ils pensent donc que c’est mort. Leur objectif est clairement l’Europe. Vous savez ce que c’est : partout, il y a des gens qui ont plus de contacts que d’autres, plus de pouvoir. Mais il faut comprendre que s’ils réussissent un coup, ça sera bénéfique à tout le football grec ». Mathieu Valbuena – source : La Provence (06/04/2022)