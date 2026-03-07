OM : Les probables titulaires marseillais face au TFC !

L’OM n’a plus qu’un seul objectif : terminé sur le podium et cela va passer par un victoire à Toulouse. Habib Beye a évoqué la possiblité d’une défense à 3 en conférence de presse vendredi. Voici le onze que pourrait aligner le coach olympien…

Si Nadir est annoncé forfait, Habib Beye va pouvoir compter sur le retour de son capitaine Hojbjerg (suspendu en Coupe de France) et de Timber et Gouiri qui postulent à une place dans le onze…

Retours de Timber, Hojbjerg et Gouiri ?

Le onze probable en 4-3-3 :

Rulli

Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson

Højbjerg, Timber

Nwaneri (ou Kondogbia)

Greenwood, Gouiri, Paixao

Le onze probable en 5-2-3 :

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

Højbjerg, Timber

Greenwood, Gouiri, Paixao