OM : Les proches de Bernard Tapie annoncent son décès…

Ce dimanche matin, La Provence a annoncé via la famille de Bernard Tapie que l’ancien président de l’Olympique de Marseille était décédé des suites de son cancer. Avant de s’éteindre, Le Boss a fait part de son souhait d’être inhumé à Marseille.

L’Olympique de Marseille et ses supporters vivent de grands moments de tristesse ces dernières semaines. Après les disparitions de Philousport ou de René Malleville, c’est maintenant Bernard Tapie qui nous a quitté.

Ce dimanche, ses proches ont communiqué sa disparition dans un article publié sur le site de La Provence. L’ancien président de l’OM avait 78 ans et se battait depuis plusieurs années contre un cancer.

« Dominique Tapie et ses enfants ont l’infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d’un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d’être inhumé à Marseille, sa ville de coeur. » Source – La Provence (03/10/21)