OM : Les propositions des supporters pour le nouveau logo du club !

L’Olympique de Marseille prépare un changement majeur pour son identité visuelle. Le club phocéen va adopter un nouveau logo dans les prochains mois. Une initiative saluée et déjà commentée par la communauté olympienne, dont certains supporters proposent leurs propres créations. C’est notamment le cas du twittos Vincenzo Tommasi, qui a lancé un appel à idées sur X (ex-Twitter).

L’identité visuelle de l’Olympique de Marseille va connaître une évolution significative. Le club a récemment annoncé sa volonté de changer de logo, dans une démarche de modernisation et de reconquête de son image. Le logo actuel, introduit en 2004, pourrait donc bientôt laisser place à un design inédit, plus en phase avec l’ambition du club et l’attachement de ses supporters.

Si aucun visuel officiel n’a encore été dévoilé par l’OM, les premières pistes évoquent un retour à un style plus sobre et historique, potentiellement inspiré des anciens blasons du club. En attendant d’en savoir plus, certains supporters ont déjà pris les devants pour imaginer le futur emblème olympien.

Vincenzo Tommasi invite les supporters à participer

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), le twittos Vincenzo Tommasi, très actif dans la sphère OM, a lancé une initiative originale :

« L’OM va changer de logo. Je vous propose de poster vos créations dans les commentaires. Je vais les rassembler dans un fil. Les plus beaux seront mis en avant. »

Une démarche qui a immédiatement trouvé un écho auprès de la communauté marseillaise. Plusieurs supporters ont répondu à l’appel en publiant leurs propositions de logos, entre inspirations rétro, modernité graphique et références aux symboles forts de la ville comme la Bonne Mère, la croix marseillaise ou le bleu ciel traditionnel.

"Pablo Longoria a évoqué un changement de logo, plus "moderne" dans les prochaines années."

“Un nouveau logo ? Cela fait partie d’une transformation du club vers l’avenir. On doit s’adapter à une ère moderne de communication. Tu dois respecter l’histoire mais aussi avoir une identité propre. C’est un des projets sur lequel on travaille, mais tu dois respecter ton histoire et être identifiable”