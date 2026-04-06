OM : Les regrets d’Habib Beye

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1, laisse un goût amer côté marseillais. Malgré une domination statistique nette — 17 tirs à 6, dont 7 cadrés contre 3 — les Olympiens repartent bredouilles et glissent à la quatrième place du classement, derrière le LOSC Lille.

Au micro de Ligue 1+, Habib Beye a livré une analyse lucide et mesurée de la rencontre. L’ancien défenseur souligne avant tout la qualité du contenu proposé par l’OM, tout en pointant un manque d’efficacité criant : selon lui, Marseille « avait les opportunités » pour espérer un meilleur résultat.

Beye pointe du doigt le manque de réussite offensive…

Le constat est clair : dans le jeu, les hommes de l’OM ont rivalisé, voire pris le dessus par séquences. Mais dans les zones décisives, la différence s’est faite. « La réussite nous fuit un peu », a insisté Beye, résumant parfaitement le sentiment de frustration qui entoure cette prestation. Un manque de réalisme qui contraste avec l’efficacité monégasque, portée par une dynamique positive.

Beye parle d’un manque d’efficacité, de réussite… pic.twitter.com/6KdZEbGiVr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 5, 2026



L’analyse de Beye met également en lumière les moments clés du match. Le premier but encaissé intervient lors d’un temps faible marseillais, tandis que le second est qualifié « d’un peu offert », traduisant des erreurs évitables. Deux épisodes qui coûtent cher dans une rencontre pourtant globalement maîtrisée dans l’intention.



Au-delà du résultat brut, cette défaite soulève une problématique récurrente pour Marseille : convertir ses temps forts. Car si les occasions sont là, leur concrétisation fait défaut. Et dans un championnat aussi serré que la Ligue 1, ce type de manque peut rapidement peser lourd dans la course au podium.

Reste désormais à savoir si l’OM saura inverser cette tendance et retrouver l’efficacité qui lui permettrait de transformer ses bonnes prestations en victoires. Car comme le souligne Habib Beye, le contenu est là — mais sans réussite, il ne suffit pas. La suite du calendrier semble plus facile sur le papier…