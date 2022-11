OM : Les révélations fracassantes de Romain Molina sur les méthodes du PSG pour insulter Marseille !

L’Olympique de Marseille et le PSG sont des rivaux historiques mais la rivalité va encore plus loin ces dernières années avec des armées numériques lancées par le club parisien sur Twitter.

Romain Molina a publié ce mardi une vidéo pour expliquer les récents agissements du PSG sur les réseaux sociaux, en réponse à l’enquête de Médiapart. Le journaliste affirme que le club parisien a usé d’une « armée numérique » et a créé via une boite de communication le média « Paname Squad » via lequel il propageait des insultes envers plusieurs personnalités du football.

En lisant ça, tu te dis, c’est des guignols. C’est de la farce — Molina

Premièrement Antero Henrique, l’ancien directeur sportif du PSG puis la mère d’Adrien Rabiot. Enfin, Romain Molina montre un tweet où « Paname Squad » insulte ouvertement la ville de Marseille de « ville de salopes » et rappelle bien que ce compte Twitter est validé par le club ainsi que par le président Nasser Al-Khelaïfi.

« Le compte Paname Squad (validé par le PSG et Nasser Al-Khelaïfi) écrit « ville de salopes ». Là, c’est de l’amateurisme. En lisant ça, tu te dis, c’est des guignols. C’est de la farce. Que le club valide avec une boite de communication que des comptes à 1000 abonnés sur Twitter fasse des campagnes pour traiter des gens de salopes et la ville de Marseille de salope… Et que ça utilise l’argent du club et donc de l’émir du Qatar pour faire ça… Vous ne pouvez pas mieux utiliser l’argent? » Romain Molina – Source : YouTube, Romain Molina (08/11/22)

Ville de salopes. À l’image de ce pauvre CM débile. Ça ne changera jamais. 🤮 https://t.co/LY91nwybnv — Paname Squad ⭐️⭐️ (@PanameSquad) March 8, 2019