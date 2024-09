OM : Les sanction contre BALERDI et les supporters… ARBITRAGE, BENATIA… rumeurs Mudryk et Fofana !

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille diffusé ce jeudi à 12h00. Nous recevions sur le plateau de Football Club de Marseille, Thierry Mode et Massimo Stern ! Au menu : l’actualité de l’OM en vrac: décision de la commission de discipline sur Balerdi et les virages, les rumeurs Mudryk et Fofana, la décla de Guendouzi, Benatia. Mais aussi l’avant match Strasbourg vs OM, avec quel onze, les absents…