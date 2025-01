OM : Les South Winners sortent du silence sur la bagarre qui a éclatée vs LOSC !

Lors de la rencontre entre l’OM et le LOSC en Coupe de France, une bagarre a éclaté dans le Virage Sud. Les South Winners s’expliquent sur cet incident.

Retour sur les incidents survenus au Vélodrome durant le match de Coupe de France OM-Lille du 14 janvier 2025. Depuis bientôt trente-huit ans, nous, South Winners, avons toujours assume nos actions et nos prises de position, que ce soit dans l’enceinte du stade Vélodrome ou en dehors. Une nouvelle fois, nous ne fuirons pas nos responsabilités. Une des valeurs fondamentales que nous portons est la solidarité envers chacun de nos membres. Lorsque nous avons appris qu’un de nos jeunes avait été agressé par des personnes dans la partie basse du Virage sud, nous sommes descendus pour obtenir des explications sur la situation, ce qui a provoqué les évènements regrettables qui ont suivi. Nous ne savions pas que le jeune du groupe qui se présentait alors comme victime était en fait l’agresseur et le déclencheur de la rixe, ce qui rendait notre intervention illégitime et dépourvue de sens. Ce n’est que bien plus tard que nous avons compris que nous avions été dupés et avons ainsi découvert, après enquête, et ce quelques minutes avant une réunion générale, que le protagoniste nous avait menti. Cette personne a présenté ses excuses aux personnes concernées ainsi qu’à l’Olympique de Marseille, puis s’est vue naturellement exclue des South Winners. Maintenant que la vérité est connue et assumée, nous présentons légitimement nos plus sincères excuses aux Ultras et à toutes les personnes présentes dans la zone, à l’institution Olympique de Marseille ainsi qu’au peuple marseillais. Nous avons offert un bien triste spectacle et le regrettons. Nous rappelons toutefois que cela ne doit pas occulter ou faire oublier tous nos engagements solidaires envers tous les groupes de supporters marseillais, de même que nos actions nombreuses pour notre ville, que ce soit dans le domaine social, culturel et sportif.