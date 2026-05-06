OM : les supporters frappent fort, vers un boycott total !

La fracture est désormais totale entre l’Olympique de Marseille et une partie de son public. Selon les informations de Foot Mercato, les principaux groupes de supporters olympiens ont décidé de passer à l’action pour marquer leur rupture avec l’équipe et la direction. Réunis ce mardi lors d’une réunion jugée décisive, les mouvements ultras marseillais auraient acté plusieurs mesures fortes pour les deux derniers rendez-vous de la saison.

Le message est clair : la contestation change de dimension.

Selon Foot Mercato, aucun groupe de supporters ne prévoit de se déplacer au Havre pour la 33e journée de Ligue 1. Le parcage visiteur devrait ainsi rester vide, un signal extrêmement fort envoyé à un groupe marseillais en plein naufrage sportif. Après plusieurs semaines de colère, les supporters auraient choisi une réponse froide, radicale et sans violence pour afficher leur rupture avec les joueurs.

Mais le geste le plus marquant pourrait intervenir lors de la dernière journée face à Rennes. Toujours selon Foot Mercato, les groupes envisagent un Vélodrome en mode “stade mort”. Pas de bâches, pas de tifos, pas d’animations, pas d’ambiance organisée. Une scène rarissime à Marseille, pensée comme un symbole fort du rejet actuel.

Les supporters présents pourront toujours venir individuellement, mais sans structure collective visible dans les tribunes. Une image lourde de sens pour conclure une saison qui a viré à la rupture totale entre le peuple marseillais et son équipe.