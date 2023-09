OM : Les supporters marseillais en veulent à Marcelino pour Ounahi !

Ce mardi, en marge de la rencontre de l’Equipe de France face à l’Allemagne, le Maroc jouait une rencontre face au Burkina Faso où Ounahi a été buteur. Les supporters marseillais envoient un message clair à Marcelino sur les réseaux sociaux.

En cette fin de trêve internationale, les joueurs marseillais ont joué ce mardi leur dernier match sous les couleurs de leur sélection. A commencer par Azzedine Ounahi qui était titulaire face au Burkina Faso avec le Maroc et qui a même offert la victoire à son équipe grâce à un but à la 36e minute.

Outre son but, le milieu de terrain a livré une prestation de haute qualité qui lui a valu le soutien de plusieurs supporters sur les réseaux sociaux, réclamant au coach Marcelino de le faire jouer un peu plus dans les matchs à venir voire de changer de dispositif pour leur mettre dans les meilleures conditions.

Grâce à ce magnifique but, ounahi va pouvoir jouer 2m50 au tennis ballon organisé vendredi à l’entraînement avec l’OM pic.twitter.com/stYloIL5jG — Bilo ☀️ (@basilebilo) September 12, 2023

Azzedine Ounahi en mode Zidane 2006 pendant qu’à l’OM il est derrière Ruben Blanco dans la hiérarchie au milieu — Nassputin (@nassputin) September 12, 2023

Voilà le résultat quand on fait jouer Ounahi à son poste… pic.twitter.com/EgGWpyGm4m — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) September 12, 2023

L’OM possède Ounahi dans son effectif et ne le fait pas jouer c’est trop trop drôle, ça c’est du concept — Adam Manseur (@ManseurAdam) September 12, 2023

« Ça m’étonne de Longoria qui est plus malin que ça ! »

« ça m’étonne de Longoria » Le cas Ounahi évoqué dans l’émission d’hier sur la fin du mercato OM…#TeamOM pic.twitter.com/UyLgCflpsc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 1, 2023

Arrivé cet hiver en provenance d’Angers pour 10 millions d’euros, Ounahi pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Une erreur selon Jérémy Attali: « Il faut le valoriser beaucoup plus et ne pas le laisser partir pour 20 millions d’euros. L’an dernier il n’avait pas sa place et cette année non plus, a constaté le journaliste. « Cela m’étonne de Longoria qui est plus malin que ça ! Il y a des fois où il se troue. Je trouve qu’avec Ounahi il s’est complètement trompé. Il ne rentre ni dans le système de jeu de Tudor ni dans celui de Marcelino. On peut être très fort et se tromper un peu » a ajouté Jérémy Attali.