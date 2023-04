OM : Les supporters marseillais ne digèrent pas après le sacre du Toulouse FC…

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont pas manqué de montrer leur déception de voir le Toulouse FC célébrer leur victoire en Coupe de France.

Il y avait la place. Elle était pour nous. C’est ce que des centaines de milliers de supporters marseillais ont dû penser en voyant ce samedi soir le Toulouse Football Club étriller le FC Nantes et prendre la Coupe de France. Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à montrer leur déception devant les scènes de joie des Violets.

Il s’est passé quoi ? Je viens de découvrir y a 4-0 pour Toulouse comment ça mddr (on a perdu contre Annecy bordel…) — Bilo 🫡 (@basilebilo) April 29, 2023

Tellement jalouse des Toulousains, @OM_Officiel ça aurait dû être nous mais t’as préféré faire caca culotte — Sara splv (@SaraSplvr) April 29, 2023

MAAAAAAAAAAAARSEEEEEILLLLE PUTAIN’NNNNNDKSKDJSKSBSB ÇA AURAIT DÛ ETRE NOUS YA ZEBI LA PUTAIN — Neysalepoulpe (@Neysalepoulpe) April 29, 2023

J’ai trop le seum de voir des petits clubs soulevés des trophées à notre place. C’est le Football 🤷🏾‍♂️ — Fᴇɴᴏᴍᴇɴᴏ™️ (@Fenomeno_OM) April 29, 2023

Au micro d’Euope 1, Nabil Djellit a rappelé que l’OM pouvait avoir des regrets. « Globalement, il y a un nivellement des valeurs dans le football français et mis à part quelques exceptions… Il y a un seul club dans ceux qui ont été cités qui passe à côté et qui a gagné souvent la Coupe de France ces dernières années, c’est le PSG. Je ne sais pas s’il y a une forme de décompression ou de lassitude. Je ne sais pas, ça m’étonnerait vu la façon dont ils se sont fait sortir par un adversaire historique qu’est l’OM. Ils sont tout simplement tombés à ce moment-là sur meilleur qu’eux. Ceux qui ont vraiment raté le coche à ce moment-là, c’est l’OM en fait. L’OM ils éliminent le PSG pour se faire sortir par Annecy, a affirmé Nabil Djellit. Ca, c’est une énorme sortie de route. Nantes ont un esprit commando, ce sont des spécialistes de la compétition. En Europa League, ils étaient aussi organisés pour aller loin. Nantes excelle dans ces formats de compétition. Toulouse, au niveau du contenu, pour un promu, c’est très agréable. Je ne tombe pas des nues quand on voit le championnat français. Tout le monde peut battre le PSG. Quand on sort Paris, c’est ouvert pour les autres. »