OM : Les supporters ne veulent plus de ce « maillot maudit »

L’OM s’est incliné 4-1 face à Nice hier soir. Lors de cette rencontre, les joueurs phocéens endossaient la tunique third du club. Pour certains supporters, ce maillot est « maudit ».

Certains supporters l’appellent le « maillot maudit ». Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille l’a porté à quelques reprises. Peu apprécié car le logo du club n’y figure pas réellement, il s’agit de la tunique third du club cette saison. Que ce soit en championnat, en coupe d’Europe ou hier soir, les supporters sont devenus superstitieux avec ce maillot.

À lire aussi : OM : Riolo comprend la colère des supporters marseillais concernant Sampaoli !

Effectivement, cette tunique garde très peu de bons souvenirs avec elle. Si les Phocéens se sont imposés 0-2 sur la pelouse de Monaco, il s’agit de l’un des seuls bons souvenirs. En effet, c’est cette tunique qui était portée par les joueurs de l’OM lors des incidents survenus à Nice et à Lyon. C’est aussi ce maillot qui était porté par les Olympiens lors de la désillusion sur la pelouse de Galatasaray en Ligue Europa (4-2). Enfin, plus récemment encore, c’était à nouveau ce maillot qui était porté lors de la défaite face à Lyon (2-1). Hier encore, c’est une nouvelle déconvenue qui s’est ajoutée à la liste de ce maillot face à Nice (4-1).

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters ont exprimé leur ras-le-bol de voir cette tenue à l’issue de la rencontre face à Nice.

Et ce maillot de merde, on en parle ? On a déjà gagné avec ce maillot laid qu’il n’en peut plus ?

— Quaresma troisieme jambe (@Pas_De_Pression) February 10, 2022