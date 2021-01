OM : « Les supporters ne veulent plus de Jacques-Henri Eyraud à Marseille… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi sur Footballclubdemarseille.fr avec nos invités Nassim Tirreche (Journaliste (Stat Perform), Thierry Mode (Supporter) et notre journaliste Benjamin Courmes.

Nassim Tirreche (Stat Perform) revient sur la gronde des supporters à l’encontre de Jacques-Henri Eyraud juste avant la rencontre OM – Montpellier. Selon le journaliste, nous sommes arrivé à un point de non retour.

« Je pense qu’on a atteint un point de non retour avec Eyraud. Même si l’OM est champion, il n’y a pas un supporter qui dira que c’est grâce à Eyraud. Ils diront que c’est grâce à Villas-Boas. Quoi qu’il arrive, les supporters ne veulent plus de Jacques-Henri Eyraud à l’OM. Même avec des résultats, je pense qu’il a mal cerné l’environnement footballistique et l’OM. L’histoire de la tisane arrive tôt et c’est resté collé. Derrière, ça n’a pas été en s’améliorant. Il y a eu des bonnes choses : les partenariats avec les clubs amateurs… Mais la communication et la relation avec les supporters, le fossé ne sera jamais comblé » Nassim Tirreche– Source : « Football club de Marseille »

