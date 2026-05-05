OM : les supporters préparent une action contre Rennes, le Vélodrome sous haute tension

La contestation monte d’un cran autour de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de BFM Marseille, relayées par RMC Sport, les principaux représentants des groupes de supporters marseillais se sont réunis ce mardi afin d’évoquer d’éventuelles actions fortes lors de la réception de Rennes, programmée le 17 mai au Vélodrome pour la dernière journée de Ligue 1.

D’après BFM Marseille, cette réunion avait pour objectif de coordonner une réponse commune entre les différents groupes des virages, alors que la colère ne cesse de grandir dans les tribunes. L’idée évoquée en interne serait de mettre en place une mobilisation visible pour marquer le mécontentement général autour de la situation sportive et institutionnelle du club.

Cette montée en tension intervient dans un contexte particulièrement dégradé. Sur les six dernières journées de championnat, l’OM n’a remporté qu’un seul match, pour un nul et quatre défaites. Une série qui a fait glisser le club à la 7e place de Ligue 1 et qui compromet fortement ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions, objectif prioritaire du club cette saison.

Toujours selon BFM Marseille, les premiers signes de rupture avaient déjà été visibles lors du dernier match au Vélodrome face à Nice (1-1). Plusieurs banderoles hostiles avaient alors été déployées dans les tribunes, notamment à l’encontre des joueurs et des dirigeants. Mais la lourde défaite à Nantes (3-0), samedi, aurait accentué le climat de défiance.

En parallèle, la direction marseillaise a également durci le ton. Comme l’a révélé RMC Sport, les joueurs ont été convoqués au centre Robert-Louis-Dreyfus jusqu’à nouvel ordre, avec un encadrement renforcé et des nuits imposées à la Commanderie.

À dix jours de la réception de Rennes, le Vélodrome se dirige donc vers une fin de saison sous très haute tension, avec une contestation qui pourrait prendre une ampleur inédite.