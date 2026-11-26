L’OM mène 1–0 face au Levski Sofia à la mi-temps grâce à un penalty d’Amine Gouiri. Les Marseillais ont pris l’avantage au Vélodrome, mais Jeffrey de Lange et sa barre transversale ont ensuite empêché les Bulgares d’égaliser.

Avec Bezahaf, Abdallah et Angel Gomes dans le onze de départ↗, les joueurs de Bruno Genesio ont d’abord cherché à contourner le bloc bulgare. Bezahaf a trouvé une première ouverture sur la droite, mais Makoun est intervenu devant Gouiri (16e). Après une tentative d’Abdallah contrée (18e), Igor Paixão a sollicité Vutsov sur un corner joué rapidement (23e). Le match s’est débloqué grâce à Gomes : après une combinaison avec Abdelli, l’Anglais a été accroché dans la surface par Neves, averti (27e). Gouiri a transformé le penalty pour placer Marseille devant.

Le Levski Sofia↗ a rapidement réagi. Lancé dans la profondeur, Reinaldo a obligé De Lange à repousser sa frappe (32e), puis Moubarik a touché le haut de la barre transversale sur une tentative lointaine (34e). L’OM a retrouvé une situation dangereuse en transition : Abdelli a lancé Paixão, dont le centre a été dégagé par Makoun tout près de son but (42e). Une tentative non cadrée de Højbjerg dans le temps additionnel a précédé la pause, atteinte sur ce score de 1–0. Le débrief FCM est prévu à 20h30↗.