À la veille de la réception du Levski Sofia en Ligue Europa, Bruno Genesio a pris la parole au stade Vélodrome. L’entraîneur de l’OM a notamment évoqué la défaite contre Le Mans, les problèmes défensifs, les chances de qualification et le rôle de Pierre-Emile Hojbjerg.

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Trois jours après le revers marseillais contre Le Mans↗ (2-3), Bruno Genesio a retrouvé le stade Vélodrome pour répondre aux questions de la presse. Le match face au Levski Sofia est programmé jeudi 26 novembre à 18h45, alors que l’OM reste engagé dans une phase de Ligue Europa que son entraîneur estime encore ouverte. Emerson est en phase de reprise tandis que Cornelius poursuit sa rééducation.

Genesio veut tourner la page du match contre Le Mans

Le technicien marseillais↗ a reconnu que la défaite avait provoqué une remise en question importante au sein du staff et du groupe. Il estime toutefois que l’équipe doit désormais se concentrer sur la compétition européenne, où la victoire obtenue à Leverkusen a relancé ses ambitions.

« On doit montrer que l’on est capable de rebondir, car c’est le propre des grandes équipes. »

Bruno Genesio a également rappelé que l’OM ne pouvait plus agir sur le résultat du week-end. Il demande donc à ses joueurs de se projeter rapidement sur ce nouveau rendez-vous, dans un contexte différent et face à un adversaire européen.

Les problèmes défensifs sont aussi tactiques que mentaux

Interrogé sur les occasions concédées, l’entraîneur marseillais s’est montré prudent concernant les statistiques avancées, notamment les expected goals. Il considère néanmoins que le constat est clair : l’OM laisse↗ trop d’occasions nettes à ses adversaires et doit retrouver un meilleur équilibre entre son animation offensive et sa solidité.

« Il y a des problèmes de placement à régler, mais il y a aussi un phénomène mental, psychologique qui intervient dès lors qu’on encaisse un but. »

Genesio a identifié des corrections à apporter au niveau des latéraux, des défenseurs centraux et du milieu. Il a aussi évoqué une fébrilité qui se diffuse après un but encaissé, avec la nécessité de rester concentré sans céder à la panique.

L’OM garde neuf à onze points comme objectif de qualification

Concernant la course à la qualification, Bruno Genesio a maintenu l’idée qu’un total compris entre neuf et onze points pouvait permettre de sortir de la phase de ligue. La victoire à Leverkusen a donc, selon lui, replacé l’OM dans la course, avec plusieurs équipes importantes encore au programme de cette compétition.

« Avec 9 à 11 points on peut sortir de cette phase de ligue. »

Face au Levski Sofia, l’entraîneur olympien s’attend à une rencontre serrée. Il décrit une équipe qui joue bien, dirigée par un entraîneur espagnol aux principes affirmés, mais dont certaines failles pourraient être exploitées par les Marseillais.

Igor Paixao récompensé pour son activité

Bruno Genesio a aussi détaillé son appréciation du retour en forme d’Igor Paixao. Il estime que l’attaquant a continué à apporter du contenu dans le jeu malgré une période sans statistiques, notamment grâce à ses efforts défensifs, son sens du collectif et sa capacité à attaquer la profondeur.

« C’est un garçon extraordinaire à entraîner. »

L’entraîneur a raconté que Paixao se replaçait instinctivement lors d’une séance consacrée aux contres, alors même que la consigne donnée aux attaquants était de ne pas le faire. Les buts et les passes décisives récentes sont venus s’ajouter à une activité que Genesio jugeait déjà positive.

Genesio insiste sur l’importance de Pierre-Emile Hojbjerg

Présent à ses côtés durant la conférence, Pierre-Emile Hojbjerg a été décrit comme un joueur important sur le terrain comme en dehors. Bruno Genesio a mis en avant son expérience du très haut niveau, sa maturité et son rôle d’exemple auprès des plus jeunes, tout en rappelant que l’équipe devait aussi apprendre à composer avec l’absence d’un ou deux éléments.

« Il est très, très important pour cette équipe. »

Le coach marseillais a enfin indiqué qu’il souhaitait voir Hojbjerg aller au bout de la saison pour aider le groupe à obtenir les meilleurs résultats possibles. Le milieu a, de son côté, répété qu’il était fier de jouer à l’OM et prêt à faire des efforts, même si la suite ne dépendait pas uniquement de lui.