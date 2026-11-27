Himad Abdelli a pesé dans la victoire de l’OM face au Levski Sofia (1-0). Associé à Pierre-Emile Højbjerg dans l’entrejeu, l’Algérien a participé à la construction des meilleures situations marseillaises.

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Pour cette cinquième journée de Ligue Europa, Bruno Genesio avait installé Himad Abdelli un cran plus bas et confié l’animation derrière Gouiri à Angel Gomes. Les deux milieux ont combiné sur l’action qui a débloqué une rencontre longtemps fermée. Gomes a obtenu un penalty, transformé par Gouiri pour donner l’avantage à l’OM. Les Bulgares ont ensuite réagi : De Lange a dû intervenir devant Reinaldo et Moubarik a trouvé la barre, avant une transition marseillaise lancée par Abdelli vers Paixão.

Au retour des vestiaires, Abdallah a obtenu un deuxième penalty, mais Gouiri a manqué sa panenka. Abdelli a continué à chercher ses attaquants, servant d’abord l’Algérien dans la surface, puis Neal Maupay, entré en jeu et mis en échec par Vutsov. Marseille n’a pas réussi à doubler la mise, mais a conservé son avantage dans une fin de rencontre plus disputée. Ce succès 1-0 contre le Levski↗ porte son total à six points et le place 24e après la cinquième journée↗.

La note FCM de Himad Abdelli : 7/10

Son appréciation

Replacé près de Højbjerg, Abdelli a donné de la continuité au jeu marseillais. Son échange avec Gomes a précédé le premier penalty et ses passes ont encore trouvé Gouiri puis Maupay après la pause. Disponible pour offrir une solution et actif à la récupération, il a participé aux meilleures séquences de l’OM dans les deux moitiés de terrain. Très présent dans le pressing !

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