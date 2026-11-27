Nayef Aguerd a contribué au succès de l’OM face au Levski Sofia (1-0). Le défenseur marocain a accompagné les Marseillais jusqu’au bout d’une rencontre où le deuxième but n’est jamais venu.

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L’OM devait prendre des points lors de cette cinquième journée de Ligue Europa. Installé aux côtés de CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd a vu Marseille ouvrir le score sur un penalty de Gouiri, obtenu par Gomes après une combinaison avec Abdelli. Le Levski a toutefois rapidement rappelé qu’il pouvait menacer le but olympien. Reinaldo a obligé De Lange à une parade, puis Moubarik a trouvé la barre sur une frappe lointaine. Les Marseillais ont rejoint les vestiaires avec un seul but d’avance.

Le scénario est resté serré après le repos. Abdallah a obtenu un nouveau penalty, mais la panenka manquée de Gouiri a privé Marseille du break. Les entrées de Maupay, Nnadi et Harit n’ont pas permis de modifier le score, malgré une occasion du premier sur un service d’Abdelli. Aguerd est encore intervenu dans les dernières secondes sur un ballon joué en profondeur, alors que Sofia poussait. L’OM a conservé sa victoire 1-0↗ et termine la soirée à la 24e place de la phase de ligue↗.

La note FCM de Nayef Aguerd : 7/10

Son appréciation

Aguerd a assuré la couverture et guidé la défense dans un match où l’OM n’a jamais disposé de marge au score. Il a répondu présent sur les ballons à négocier dans la profondeur et sur les dernières offensives bulgares. Son calme et ses interventions ont aidé Marseille à conserver le but d’avance offert par Gouiri.

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