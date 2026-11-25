L’OM reçoit le Levski Sofia jeudi 26 novembre à 18h45 au Vélodrome, lors de la cinquième journée de Ligue Europa. Réhabilité après son forfait contre Le Mans, Pierre-Emile Højbjerg redevient une option majeure au milieu. Cette projection FCM reste un onze probable : elle ne constitue pas une composition officielle.

Une base défensive encore à confirmer

Jeffrey De Lange devrait conserver sa place dans le but. Devant lui, Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia avaient débuté contre Le Mans. Le premier onze projeté à J−1↗ s’appuyait déjà sur cette continuité. En conférence de presse, Bruno Genesio a indiqué qu’Emerson était en phase de reprise, sans confirmer sa disponibilité pour jouer. Derek Cornelius poursuit pour sa part sa rééducation. Aucun de ces deux défenseurs ne peut donc être installé dans le onze probable sur la seule base de ce point médical.

Højbjerg rétabli, Nnadi candidat à ses côtés

Le changement le plus net concerne Pierre-Emile Højbjerg. Genesio a confirmé que le Danois était rétabli. Le joueur a également évoqué les qualités de Tochukwu Nnadi et l’équilibre naturel qui peut se former entre eux. Leur association devient l’hypothèse la plus cohérente, sans garantie sur le choix final du coach. Le récapitulatif de l’intervention d’Højbjerg↗ détaille son rôle et ses attentes avant cette rencontre.

Paixão et Gouiri pour mener l’attaque ?

Igor Paixão et Amine Gouiri, buteurs contre Le Mans, restent les principaux candidats dans le secteur offensif. Genesio a insisté sur les efforts défensifs, la profondeur et les statistiques récentes de Paixão dans ses cinq points avant le Levski↗. Amine Harit et Himad Abdelli peuvent compléter la ligne de trois derrière Gouiri.

Le onze probable de l’OM

Projection FCM — 4-2-3-1

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Garcia

Højbjerg – Nnadi

Harit – Abdelli – Paixão

Gouiri