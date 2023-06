La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Nouvelle rubrique sur FCMarseille, on vous propose des petites histoires dans la grande histoire du club. On débute par le parcours de Samir Nasri…

Samir Nasri est né à Marseille, le 26 juin 1987, fan de football et de l’OM depuis ses premiers pas, le gamin de la Gavotte-Peyret ne veut faire qu’une chose de sa vie, devenir footballeur professionnel. À l’époque, dans ce quartier de Séptèmes-Les-Vallons près de Marseille, lorsqu’en entend taper un ballon, le jeune Nasri n’est jamais loin. En 1995, alors qu’il joue depuis deux ans dans son club des Pennes-Mirabeaux, le franco-algérien est repéré par l’ancien recruteur de l’OM, Freddy Assolen qui voit en lui des qualités rares. Le recruteur sait qu’il a devant ses yeux, un potentiel crack. Après plusieurs heures de négociations, il convainc le club et les parents du jeune Samir, le numéro 10 de poche jouera pour l’OM.

À 9 ans, Samir Nasri rejoint donc le centre de formation olympien et fais toutes ses gammes dans son club de cœur. Le « minot » devient même ramasseur de balles, lors de certains matchs au Vélodrome. Au sein du club phocéen, tout le monde reconnait son talent, le milieu offensif surclasse tout le monde dans les catégories de jeunes, que ce soit avec l’OM ou en Équipe de France. Jusqu’en 2004, l’année de la consécration pour Samir Nasri.

De ramasseur de balle à pépite de l’OM. La belle épopée de Samir Nasri🔥 pic.twitter.com/QhEga1qZBG — Total Foot (@TotalFoot_) June 28, 2022

2004, l’éclosion d’une génération dorée…

L’été 2004 est le point de bascule de la carrière du jeune marseillais, il participe au Championnat d’Europe des moins de 17 ans avec la fameuse génération 87, accompagné de son coéquipier Ahmed Yahiaoui. Cette équipe est composée des plus grands espoirs du football français de l’époque, Hatem Ben Arfa, Karim Benzema ou encore Jérémy Ménez. De nombreux talents émergeront de cette édition 2004, mais à l’époque, si Cesc Fabregas est élu meilleur joueur de la compétition, c’est Nasri qui marque les esprits en offrant le titre à la France grâce à son but victorieux en finale face à l’Espagne.

Fort de ce titre, le « minot » est observé par plusieurs grands clubs européens, dont le FC Barcelone, qui suit attentivement sa situation. Malgré l’intérêt du Barça, Nasri ne veut qu’une chose, jouer à l’Olympique de Marseille. En revenant du Championnat d’Europe des moins de 17 ans, il signe son premier contrat pro à l’OM.

Les débuts à l’OM

Samir Nasri dispute ses premières minutes sous le maillot olympien, le 12 septembre 2004, à Sochaux. Il rentre en cours de jeu, à la place de Benoît Cheyrou et découvre donc la Ligue 1 au stade Auguste-Bonal. Âgé de 17 ans seulement à l’époque, Nasri devient rapidement une pièce maîtresse de l’OM, techniquement, il est déjà clairement au-dessus du lot. Il inscrit même son premier but, le 11 février 2005, à Lille lors d’une victoire olympienne (1-2).

Un mois après ses débuts à l’OM, il fait sa première apparition dans le onze de départ face à Saint-Étienne, au stade Vélodrome. Après seulement quelques rencontres, le « Vel » tombe amoureux de son joyau et un surnom commence à se propager chez les supporters de l’OM, « le Petit Prince ».

Un milieu offensif né à Marseille, d’origine algérienne, aux qualités techniques hors-normes, il n’en fallait pas plus pour que certains donnent également à Nasri, le surnom de « Nouveau Zidane ». Une comparaison dure à supporter mais grâce à son entourage solide, le Marseillais réussit à garder la tête sur les épaules. Avec l’OM, Samir Nasri enchaîne les bonnes prestations et le « minot » devient rapidement le chouchou du Stade Vélodrome.

2005-2008, la confirmation

En tout, Nasri passera 4 ans à l’OM, après une première saison pleine d’espoirs, le « Petit Prince » confirme et devient l’idole du Vélodrome, aux côtés des Cana, Cissé et Ribéry. À Marseille, il dispute 166 matchs, inscrit 12 buts et délivre 30 passes décisives. En 4 ans, il remporte la Coupe Intertoto en 2005 et perd deux finales de Coupe de France (2006, 2007) avec son club formateur.

Samir Nasri réalise une excellente saison 2006-2007 et participe grandement à la qualification de l’OM en Ligue des Champions. En mars 2007, il connaît même sa première sélection en Équipe de France lors d’un match amical, face à l’Autriche. Il termine l’exercice 2006-07, co-meilleur passeur de Ligue 1, avec 10 passes décisives. À la fin de cette saison, il est élu meilleur espoir du Championnat de France, ce prix lui est rendu en mains propres par Zinédine Zidane.

2008, l’ultime preuve d’amour

En 2008, Samir Nasri décide de quitter Marseille, pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Arsène Wenger l’a convaincu, l’international français va rejoindre Arsenal. L’OM n’est cependant pas en bonne posture, Nasri est en fin de contrat et le club phocéen pourrait voir son « Petit Prince » quitter le navire gratuitement.

Impensable pour Nasri qui ne veut pas léser son club formateur, comme ultime preuve d’amour à l’OM, le « minot » décide de prolonger son contrat pour que l’OM puisse toucher une indemnité sur son transfert. Si la séparation est difficile pour les supporters, ce geste ne sera pas oublié par ses derniers et Nasri gardera tout au long de sa carrière, une très belle image à Marseille.

Une fin de carrière dans l’anonymat

Après avoir fait les beaux jours d’Arsenal et de Manchester City pendant 8 ans, Nasri a vu sa carrière s’effondrer petit à petit. D’abord en Équipe de France, où il est écarté par Didier Deschamps pour des supposés, problèmes extra-sportifs, puis en club. Après un très bon passage sous les ordres de Jorge Sampaoli à Séville en 2016-17, Nasri ne retrouvera jamais son niveau d’antan.

Après l’Espagne, il part à Antalyaspor, en Turquie, où il ne joue que 8 petit matchs. En 2018, il est suspendu par l’UEFA pour dopage. Le natif de Marseille contestera toujours cette suspension, affirmant ne jamais s’être dopé. Fin 2018, il s’engage à West-Ham pour 6 mois, avant de rejoindre son ami Vincent Kompany pour une dernière courte expérience à Anderlecht, en 2019.

Après deux ans sans club, il prend officiellement sa retraite le 26 septembre 2021.

Une histoire jamais vraiment achevée…

Durant les cinq ans qui ont suivi son départ de Manchester City, chaque été, la rumeur d’un retour de Samir Nasri à l’OM circulait, sans jamais aboutir, un crève cœur pour les supporters olympiens. L’histoire était pourtant écrite ainsi, le « Petit Prince » devait terminer sa carrière au Stade Vélodrome sous le maillot de l’OM.

S’il na pas pu le faire comme footballeur professionnel, Nasri aura finalement refoulé la pelouse du Vélodrome, le 13 octobre 2021, à l’occasion du Match des Héros. La rencontre organisée par l’UNICEF a permis aux fans de l’OM de voir certaines légendes du club revêtir, peut-être pour la dernière fois, la tunique bleue et blanche.

Pour Samir Nasri, l’histoire ne s’arrête cependant peut-être pas là, l’ancien joueur de l’Équipe de France l’a dit, il veut entraîner et il serait en train de passer ses diplômes. Alors peut-être qu’un jour, le « Petit Prince » s’assoira sur le banc du Stade Vélodrome pour enfin pouvoir écrire correctement, la fin de son histoire avec l’OM.

