Ulisses Garcia a tenu le côté gauche de l’OM lors de la victoire contre le Levski Sofia (1-0). Le Suisse a traversé une soirée plus calme que face au Mans, sans peser fortement sur les offensives marseillaises.

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Titulaire derrière Igor Paixão, Ulisses Garcia retrouvait le Vélodrome quatre jours après la défaite contre Le Mans. L’OM a progressivement installé son jeu face au Levski, avant de prendre l’avantage sur un penalty de Gouiri, consécutif à une faute sur Gomes. La réponse bulgare a ensuite maintenu la défense marseillaise sous vigilance. De Lange a repoussé la tentative de Reinaldo et Moubarik a trouvé la barre transversale, sans que le score ne change avant la pause.

Marseille a eu l’occasion de s’échapper dès le début de la deuxième période, lorsqu’Abdallah a obtenu un second penalty. La panenka ratée de Gouiri a toutefois laissé le match ouvert. Paixão a tenté de faire la différence sur le côté gauche, tandis que l’entrée de Maupay a apporté une nouvelle solution dans la surface. Vutsov a repoussé sa tentative après un service d’Abdelli. L’OM s’est finalement imposé 1-0↗, avant de se tourner vers Auxerre. Les trois points pris jeudi lui donnent la 24e place après cinq journées européennes↗.

La note FCM de Ulisses Garcia : 5,5/10

Son appréciation

Garcia a disputé une rencontre discrète sur le côté gauche. Il a accompagné Paixão sans créer de différence décisive dans le camp adverse. Son match défensif a été plus tranquille que face au Mans et l’OM a préservé son but. Une prestation sobre, avec peu de relief offensif, dans un succès acquis sur la plus petite marge.

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