OM : L’explication d’Amine Harit sur sa célébration !

Buteur et passeur décisif, Amine Harit a livré une prestation XXL après des semaines dans le dur. Son but, il l’a célébré en mettant ses mains sur ses oreilles… Réponse à ses détracteurs? Il l’explique au micro de Prime Vidéo !

Ce dimanche l’Olympique de Marseille a assuré le coup en Ligue 1 ! Grosse victoire sur le score de 4-1 grâce à Gerson, Milik, Harit puis Ünder en toute fin de rencontre. Lorsque l’international marocain a marqué son but, il a célébré avec ses coéquipiers puis s’est bouché les oreilles avec les mains… De quoi alimenter les réseaux sociaux et de multiples interprétations.

Sa célébration était pour sa fille

Au micro de Prime Vidéo, l’auteur d’une belle prestation a expliqué que cela n’avait rien d’une provocation. Le milieu offensif qui a parfaitement remplacé Dimitri Payet (absent pour une blessure aux ischios) a simplement dédié ce but à sa fille… Aucun rapport donc avec les critiques dont il fait l’objet depuis son arrivée à Marseille à cause de ses performances décevantes.

« Ma célébration? Depuis la naissance de ma fille, c’est quelque chose qu’elle fait à chaque fois que je la gronde, elle va se cacher. C’était un petit clin d’œil pour elle. »Amine Harit – Source : Prime Vidéo (13/03/22)

C’est difficile de ne pas jouer, alors maintenant que je suis sur le terrain, je me concentre sur mon jeu — Harit

Egalement questionné sur son faible temps de jeu depuis quelques semaines mais aussi sur son avenir à l’Olympique de Marseille, le joueur prêté par Schalke 04 préfère se concentrer sur le terrain plutôt que de commenter et penser à la fin de saison.

« On est des compétiteurs, c’est difficile, on aspire à jouer tous les week-ends. Mais je n’ai jamais lâché, j’ai toujours travaillé. C’est une belle récompense pour moi d’être décisif. Je ne pense pas à mon avenir, je laisse ça à mon agent. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile de ne pas jouer, alors maintenant que je suis sur le terrain, je me concentre sur mon jeu. » Amine Harit – Source : Prime Vidéo (13/03/22)