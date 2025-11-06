OM : L’explication de l’incompréhension entre De Zerbi et son staff médical !

Après la défaite de l’OM face à l’Atalanta, Roberto De Zerbi s’est longuement exprimé en conférence de presse. L’entraîneur marseillais a reconnu un passage à vide de son équipe, sans pour autant remettre en cause la prestation globale. « Nous avons fait vingt minutes pas bonnes, c’est vrai. L’Atalanta a été meilleure pendant ce temps-là. Ensuite, nous avons souffert comme on doit souffrir contre une équipe forte », a-t-il déclaré, conscient du défi physique imposé par les Italiens.

Le coach olympien a également insisté sur le contexte difficile de cette rencontre. Entre la fatigue accumulée et la cascade de blessés, l’OM s’est présenté diminué à Bergame. « Les joueurs de l’Atalanta sont les mêmes que ceux de la finale d’Europa League. Nous savions que ce serait difficile. Ce n’était pas notre meilleur match, mais pas un mauvais non plus », a ajouté De Zerbi, refusant d’accabler ses hommes.



L’entraîneur italien a aussi tenu à rappeler que les épisodes défavorables se répètent depuis le début de la Ligue des champions : « Nous avons perdu trois matchs compliqués. À Madrid, le pénalty… Les règles changent selon la langue, pas selon le pays ! À Lisbonne, les épisodes nous ont aussi fait perdre. Ce soir encore, c’est pareil », a-t-il lâché, visiblement amer face à certaines décisions arbitrales.

L’épisode Egan Riley au centre des interrogations

Mais le sujet le plus commenté de la soirée reste la sortie d’Egan Riley en fin de match. Un changement qui a semé la confusion dans les rangs marseillais et suscité de nombreuses interrogations. De Zerbi a tenu à clarifier la situation : « Je ne voulais rien faire de spécial. Le docteur m’a dit qu’il avait mal et qu’il devait sortir. Lui a visiblement dit autre chose au docteur, je ne sais pas ».

L’Italien précise qu’il n’avait pas prévu de repositionner O’Riley en défenseur gauche : « Ce n’était pas mon souhait au départ. Mais on m’a dit qu’il fallait changer, et avec déjà huit blessés, je ne pouvais pas risquer de perdre Egan-Riley ». Finalement, De Zerbi a adapté son dispositif : « J’ai replacé Angel Gomes au milieu et O’Riley un peu plus bas, ce qu’il a très bien fait d’ailleurs ».

Entre incompréhension médicale et fragilité physique, cette soirée à Bergame laisse un goût amer à l’OM, qui devra vite se remobiliser pour éviter une crise de résultats.