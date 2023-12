OM : L’explication sur le niveau d’Iliman Ndiaye

Décevant depuis son arrivée, Iliman Ndiaye aurait vraiment du mal à se libérer d’après un adjoint de son sélectionneur avec le Sénégal.

De grosses attentes étaient placées en Iliman Ndiaye. Arrivé en super star et avec un accueil digne des plus grands, l’attaquant sénégalais peine à montrer son vrai niveau. Sur le terrain, on ressent un joueur crispé et parfois malchanceux comme face à Clermont ce dimanche.

Régis Bogaert, entraîneur adjoint de la sélection sénégalaise a été questionné par La Provence. Ce dernier explique que le problème est surtout mental. « Iliman (Ndiaye) n’arrive pas à se libérer encore. C’est un très jeune joueur (23 ans) qui construit encore sa maturité. En l’espace de six mois, tout lui tombe sur la tête. C’est avant tout un joueur d’axe. On l’utilise essentiellement comme tel. Il est capable d’apporter une grande valeur ajoutée à la construction du jeu. C’est un accélérateur de jeu, même si vous l’avez peu vu. »

Ndiaye, je suis désolé pour lui mais ce n’est pas possible de recevoir un tel accueil

Marc Libbra a été questionné par Afrik-Foot sur le début de saison de l’OM et les quelques joueurs africains de l’effectif. L’ancien joueur marseillais n’a pas compris qu’on lui fasse un tel accueil.

OM : Marc Libbra – « ça fait bizarre de voir Aubameyang sur le banc » [Exclu] https://t.co/49M4TlqyzF pic.twitter.com/9vR5mFhx7V — Afrik-Foot (@afrikfoot) November 25, 2023

« Sarr, Ndiaye… C’est pareil, ce sont des gamins, ce sont de jeunes joueurs. Ndiaye qui arrive d’Angleterre et qu’on ne connaissait pas forcément. C’est un pari, on le sait. Sarr c’est pareil, on va tenter un pari. On peut se permettre quand on évolue dans un autre club de dire « oui, ça va se passer, ça va le faire », mais à Marseille on ne fait pas de cadeau, rappelle Marc Libbra dans un entretien à Afrik-foot. Ndiaye, quand il est arrivé, je suis désolé pour lui mais ce n’est pas possible de recevoir un tel accueil. A un moment donné, il faut arrêter les bêtises et ce qu’on a fait autour de lui. Les gens, ils rêvent… Ça me rappelle une chose : quand Drogba s’en va, c’est Peguy Luyindula qui arrive si mes souvenirs sont bons et on compare de suite. Mais ce n’est pas comparable ! Je me suis dit, « mais ils sont complètement fous ! » Je dis ça parce que je connais l’ambiance de Marseille, ce sont des mecs qui vont rêver et on se dit « ouais, ouais ça va être pareil que Drogba. » Mais Alexis Sanchez ne pourra jamais être remplacé, et Aubameyang ce n’est pas le profil d’Alexis Sanchez. Et Ndiaye, qui est un joueur qui a évolué en Championship, il doit faire ses preuves en France. Qu’on le veuille ou non, la Ligue 1 est plus difficile. (…) On prend les joueurs africains qui sont arrivés cette année, si on les met dans le moule de la saison passée, ça peut fonctionner. Cette année, ils sont tous dans le dur. Il va falloir s’arracher, se battre chaque matin et chaque soir pour s’en sortir. »