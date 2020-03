OM : L’hypothèse d’une vente rapide de McCourt ou d’un budget à minima ?

L’OM avait prévu des déficits liés à un investissement fort pour remonter une équipe. Cependant, le club tarde à accrocher la Ligue des Champions, les comptes sont dans le rouge et la crise liée au Coronavirus n’arrange rien. Une situation qui pourrait pousser Franck McCourt à se désengager ?

Selon l’Equipe de ce lundi, Frank McCourt voit sa fortune personnel décroitre et pourrait mettre l’OM de côté. Le propriétaire américain a misé les 200M€ annoncé à l’OM mais doit faire avec des saisons en fort déficit. Prés -91,5M€ la saison passée, -78,5M€ celle d’avant, cela pourrait être encore pire cette saison. Le média sportif estime alors que « le magnat bostonien pourrait tirer un trait ou réduire la voilure sur un investissement jugé de plus en plus « inutile » dans son environnement « catastrophique» ». Ce dernier s’est voulu rassurant récemment en adressant un message aux salariés du club…

NOUS TRAVERSONS CETTE PÉRIODE DIFFICILE ENSEMBLE — MCCOURT

« Je vais prendre quelques minutes pour être sûr que vous et vos familles vous portez bien. Nous traversons cette période difficile ensemble, et nous voyons les gouvernements s’organiser de mieux en mieux (…) Des entreprises comme la nôtre prennent des mesures pour limiter la pandémie. Je veux insister sur l’importance pour chacun d’entre vous d’appliquer les gestes barrières. Je tiens à saluer les efforts pour continuer d’avancer, une forte culture d’entreprise est importante, la nôtre est particulièrement solide. Vous pouvez compter sur moi« . Frank McCourt – source : AFP (21/03/2020)