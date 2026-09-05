OM : l’idée originale de Genesio pour régler le manque de milieux de terrain !

Le milieu de terrain est devenu l’un des secteurs les plus fragiles de l’effectif marseillais. Avec le départ de Quinten Timber et les blessures de Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia, Bruno Genesio manque de solutions. Pour compenser, le coach de l’OM compte sur les jeunes, la polyvalence de certains joueurs… et teste notamment Ulisses Garcia dans une position plus axiale.

« Nous avons forcément besoin de milieux supplémentaires »

Interrogé sur le manque de profondeur dans l’entrejeu, Bruno Genesio n’a pas caché la situation.

« Pour l’instant, Kondogbia est blessé. Avec l’absence de Tochukwu et le départ de Quinten, nous avons forcément besoin de milieux supplémentaires. »

Le technicien marseillais compte d’abord sur les solutions déjà présentes dans le groupe. Nouhoum Kamissoko a notamment rejoint le groupe pour la réception du Paris FC, tandis que les jeunes pourraient profiter de cette situation.

« Cela permet aussi à des jeunes de saisir des opportunités et ils doivent être prêts à le faire à tout moment. »

Genesio rappelle également que Geoffrey Kondogbia, lorsqu’il sera disponible, pourra naturellement retrouver un poste au milieu.

Ulisses Garcia testé dans l’axe

Mais le coach olympien explore aussi d’autres pistes.

« Nous essayons aussi d’autres choses à l’entraînement, avec des joueurs que nous repositionnons au milieu pour voir ce qu’ils sont capables de faire. »

Et un nom ressort clairement : Ulisses Garcia.

« Ulisses Garcia a notamment été testé cette semaine un peu plus au cœur du jeu, parce que j’estime qu’il a des qualités pour évoluer à ce poste. »

Habitué à évoluer sur le côté gauche, le Suisse pourrait donc devenir une solution de dépannage dans l’entrejeu.

Genesio assume cette recherche de solutions internes :

« S’il faut être ingénieux et trouver des solutions, c’est notre travail. Nous avons accepté la situation, maintenant il faut être à fond, mettre les joueurs en confiance et tirer le meilleur d’eux. »

Avec un effectif réduit, la polyvalence sera donc l’une des clés de la saison de l’OM, et Ulisses Garcia pourrait en être l’un des symboles.