OM : Ligue 1+ diffusera quatre matchs amicaux !

À quelques semaines du coup d’envoi de la saison 2026-2027, Ligue 1+ a dévoilé sa programmation estivale consacrée à la préparation des clubs français. L’Olympique de Marseille figure parmi les clubs les plus exposés, avec quatre rencontres programmées sur la chaîne.

Un dispositif d’ampleur pour combler l’absence de Coupe du monde

Privée des droits de la Coupe du monde 2026, finalement acquis par beIN Sports, Ligue 1+ avait annoncé dès le mois d’avril vouloir s’appuyer sur les matchs de préparation des clubs de Ligue 1 pour maintenir une offre de football continue durant l’été. Le pari est désormais confirmé : plus de 30 rencontres amicales seront diffusées en direct sur la chaîne entre le 25 juillet et le 16 août, un volume nettement supérieur aux 20 à 25 matchs initialement évoqués par le directeur éditorial de la chaîne, Jérôme Cazadieu, quelques mois plus tôt.

Parmi ces affiches, trois opposeront directement des clubs de Ligue 1 entre eux, tandis que neuf autres mettront aux prises des formations françaises face à des adversaires étrangers, offrant un large panorama de la préparation tricolore avant la reprise du championnat.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Quatre rendez-vous pour l’OM, dont un choc contre Bilbao

L’Olympique de Marseille sera l’un des clubs les plus visibles de cette programmation estivale, avec quatre matchs prévus sur Ligue 1+. Le calendrier s’annonce dense et progressif. Les Marseillais lanceront cette séquence dès le 25 juillet à 18 heures avec un premier test face à l’OGC Nice, une affiche entre clubs de Ligue 1 qui permettra de juger les premiers automatismes de l’effectif phocéen.

L’OM enchaînera ensuite contre Nîmes Olympique le 30 juillet, avant de monter en intensité avec un rendez-vous de prestige face à l’Athletic Bilbao le 9 août, club historique du football basque et habitué des joutes européennes. Un quatrième et dernier match de préparation est également programmé le 14 août, face à un adversaire qui reste encore à déterminer.

Cette exposition médiatique confirme la place de choix qu’occupe l’OM dans la stratégie estivale de Ligue 1+, qui mise sur les grands clubs du championnat pour fidéliser son audience durant la trêve.

Reste à savoir si ce format inédit, pensé pour compenser l’absence de la Coupe du monde à l’antenne, parviendra à fidéliser les téléspectateurs sur une période traditionnellement plus calme pour le football. Pour l’OM, ces quatre rendez-vous serviront avant tout de baromètre : entre le rodage collectif face à Nice et Nîmes et le test grandeur nature contre l’Athletic Bilbao, Bruno Genesio aura l’occasion d’affiner ses choix avant les échéances qui compteront vraiment. Reste enfin à voir si ce dernier adversaire du 14 août, encore inconnu, viendra clore la préparation marseillaise sur une note à la hauteur des ambitions affichées pour cette nouvelle saison.

Paul Laffisse