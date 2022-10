OM / ligue des Champions : Bonne nouvelle pour les supporters marseillais !

L’Olympique de Marseille se déplace à Francfort le mercredi de la semaine prochaine (le 26 octobre) à l’occasion de la 5e journée de Ligue des champions. Finalement le déplacement des supporters olympiens en Allemagne devrait être autorisé !

Un doute subsistait concernant le déplacement des supporters marseillais à Francfort, finalement ces derniers devraient pouvoir se rendre en Allemagne pour ce 5e match de poule de Ligue des Champions. En effet, selon RMC, « les autorités locales n’ont en effet pas donné d’avis défavorable. Le club marseillais est tout de même en train de s’assurer que les conditions de sécurité seront maximales et permettront au déplacement de s’effectuer sans risques.(…) Au sein même des associations, où certains fans s’étonnaient que ce déplacement n’ait pas été interdit, les supporters réfléchissent et s’organisent. Certains craignent pour leur sécurité, quand d’autres veulent absolument être présents pour soutenir les joueurs. En tout cas, les associations ont bel et bien un quota de places et commencent à « vendre » des billets et le voyage qui va avec, preuve que le déplacement devrait se faire. »

Des supporters marseillais face à Francfort !

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille, Christian Cataldo, président des Dodgers, a participé à ces rencontres avec les dirigeants olympiens. Selon lui, au sujet des violences au stade, direction et groupes sont catégoriques : les jets de fumigènes, tirs de mortiers et autres comportements violents n’ont pas leur place dans l’enceinte du Vélodrome.

Cependant, l’utilisation de fumigènes au Vélodrome pour le spectacle par les groupes de supporters est comprise par la direction Longoria qui paye des amendes, comme l’explique Christian Cataldo.

« Si c’est fait, on peut peut-être tomber d’accord. L’OM savent qu’ils vont prendre des amendes mais ça fait partie du jeu… Tu veux un stade bouillant ? Tu veux du spectacle ? Tu veux des beaux tifos ? Les fumigènes font partie des tifos, c’est comme ça, c’est dans la culture des supporters. Après le fumigène peut être employé de manière organisée, bien employé et c’est encore plus beau quand c’est bien fait. Longoria il comprend ça, il est ouvert à ça, ça peut se faire mais pas en Coupe d’Europe : en ce moment on est au taquet il faut arrêter. » Christian Cataldo – FC Marseille (03/10/2022)