Accueil / OM Actualités / OM – Ligue des Champions : Ce qu’il faut savoir sur l’Ajax Amsterdam
OM Actualités

OM – Ligue des Champions : Ce qu’il faut savoir sur l’Ajax Amsterdam

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Kasper Dolberg of Ajax during the UEFA Europa League semi final match between Ajax Amsterdam and Olympique Lyonnais at the Amsterdam Arena on May 03, 2017 in Amsterdam, The Netherlands Photo : Van Steen / VI Images / Icon Sport

Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille accueille l’Ajax Amsterdam au Vélodrome pour la 2ᵉ journée de la Ligue des Champions. Un véritable choc européen entre deux clubs historiques. Effectif, forme, mercato, on fait le pont sur l’équipe néerlandaise…

 

Après sa défaite serrée face au Real Madrid (2-1), l’OM devra se montrer solide pour renouer avec la victoire. De leur côté, les Néerlandais arrivent avec un effectif en pleine transition et une dynamique encore fragile.

En Eredivisie, l’Ajax reste invaincu après 7 journées, mais plusieurs résultats nuls à l’extérieur face à des équipes moins prestigieuses (Go Ahead Eagles, Volendam) soulignent une certaine instabilité. Actuellement 3ᵉ du championnat avec 15 points, à quatre longueurs du leader Feyenoord, l’équipe affiche une attaque prometteuse mais une défense encore perfectible.

Une équipe en transition 

Sous la houlette de John Heitinga, de retour sur le banc cet été, l’Ajax évolue généralement en 4-2-3-1, un schéma favorisant un milieu compact avec deux récupérateurs et des offensifs capables de faire la différence en contre-attaque ou dans le jeu combiné.

Le dernier onze aligné ce week-end contre NAC Breda (victoire 2-1) était :
Jaros – Gaaei, Itakura, Sutalo, Wijndal – Taylor, Klaassen – Edvardsen, Gloukh, Godts – Konadu.

Une formation jeune et technique, mais qui manque encore d’automatismes collectifs.

Une entrée en Ligue des Champions compliquée

L’Ajax Amsterdam a débuté sa campagne européenne par une défaite à domicile contre l’Inter Milan (0-2), finaliste de la dernière édition. Cette première sortie difficile met en lumière les limites actuelles de la formation face à des adversaires de haut niveau, et la nécessité de gagner en régularité.

Un mercato qui bouscule l’équipe

L’intersaison a vu le départ du défenseur Jorrel Hato vers Chelsea, affaiblissant la charnière centrale. Pour pallier cette perte, l’Ajax a recruté plusieurs éléments prometteurs : Ko Itakura (Mönchengladbach), Oscar Gloukh (Salzbourg), Raúl Moro (Valladolid) ainsi que le gardien Vitezslav Jaroš, prêté par Liverpool.

Le retour de Kasper Dolberg vient également renforcer le secteur offensif néerlandais, même si ce dernier est annoncé forfait demain. Si ces renforts apportent du sang neuf, le groupe doit encore trouver sa stabilité, surtout en défense.

Historique des confrontations

Lors de la phase de poules de la Ligue Europa 2023-2024, Marseillais et Amstellodamois s’étaient livrés un duel spectaculaire à la Johan Cruyff Arena (3-3), suivi d’une victoire à l’arrache 4-3 pour l’OM au Vélodrome, avec un triplé remarquable de Pierre-Emerick Aubameyang.

Ces affrontements ont montré que Marseille peut rivaliser avec l’Ajax. Les Olympiens auront à cœur de confirmer cette supériorité historique devant leur public pour lancer leur saison européenne.

