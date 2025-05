OM – Ligue des champions : Magnifique communion après la qualif

L’OM l’a fait ! 3 ans après la dernière qualification directe du club pour la Ligue des Champions, les Olympiens ont assuré leur précieux sésame pour la plus belle des compétitions après un succès 1-3 au Havre. Que ce soit avec le parcage marseillais en déplacement ou avec les nombreuses personnes présentes à Marignane à leur retour, la communion a été totale avec les supporters !!!

Après une saison riche en rebondissements, l’OM a bel et bien décroché son ticket pour la C1, et c’est un soulagement à tous les étages. Joueurs, staff, dirigeants et supporters ont ainsi partagé une joie collective intense après ce superbe accomplissement !

Le magnifique accueil des supporters à Marignane !

Arrivés dans la nuit, vers 4 h du matin, à Marignane, les Olympiens ont été accueillis en héros par les supporters présents qui leur ont réservé un superbe accueil bien mérité :

🔵⚪ Balerdi et le coach, qui font la fête avec un fumigène 🥹 💙🤍 : (Story IG de Moumbagna) #TeamOM #HACOM ⚪🔵 pic.twitter.com/NteguW1VKS — Made_In_0M (@Made_In_0M) May 11, 2025

𝘈𝘮𝘣𝘪𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘫𝘰𝘪𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 🫂

Cette communion entre nos Olympiens et le parcage marseillais au coup de sifflet final de #HACOM 🥰💙#HappyMoments by @boulanger pic.twitter.com/tOQduvsInJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 11, 2025

Il ne reste désormais plus qu’un ultime match au Vélodrome face à Rennes pour clôturer la saison en beauté, confirmer la seconde place et offrir une belle fête aux supporters marseillais.

a lire aussi : 🚨 HAC – OM (1-3) : Marseille en C1 ! Debrief à chaud du match !