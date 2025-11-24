OM – Ligue des Champions : Roberto De Zerbi met en garde avant Newcastle !

À la veille d’un déplacement crucial en Ligue des Champions, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est présenté en conférence de presse ce lundi. À 24 heures du choc face à Newcastle, le technicien marseillais a livré une analyse précise de son adversaire, insistant sur la dimension physique et la qualité collective du club anglais. Des propos qui donnent le ton d’un match attendu avec impatience par les supporters olympiens.

De Zerbi n’a pas cherché à minimiser la tâche qui attend son équipe. Selon lui, Newcastle est « une équipe physique mais qui sait bien jouer », capable de « rapidité dans les couloirs et en attaque ». Une combinaison qui, d’après le coach, explique la capacité du club anglais à se maintenir en haut du classement de Premier League : « Pour être en haut du classement en Premier League, il faut des joueurs techniques et physiques ».

Newcastle une équipe forte, très physique !

Face à cette opposition de haut niveau, l’Italien a toutefois tenu à rappeler les qualités de son groupe : « De notre côté, on a des joueurs très forts. Je ne pense pas qu’on est meilleurs que tout le monde mais on a les capacités de les mettre en difficulté. » Un message mesuré mais ambitieux, dans la lignée de son exigence habituelle.



Interrogé également sur l’enjeu de la rencontre, Roberto De Zerbi a refusé d’y voir un tournant décisif pour la suite de la campagne européenne : « Ce sera un match difficile comme tous. Je ne pense pas que ce sera un match décisif. » Il a rappelé que la saison précédente avait démontré qu’en Ligue des Champions, tout peut évoluer jusqu’au dernier moment.

L’OM ne doit pas se sentir inférieur !

L’entraîneur marseillais a conclu en soulignant l’importance de régularité et de combativité sur l’ensemble de la phase de groupes : « Il reste quatre matchs, et sur chacun nous pouvons prendre des points ». Avec cette approche, l’OM se projette vers Newcastle avec lucidité, ambition et la volonté d’affirmer ses progrès sous la houlette de son nouveau coach.