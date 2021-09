OM / Ligue Europa : A quoi ressemble cette équipe du Lokomotiv Moscou ?

L’OM va débuter ce soir (18h45) sa campagne européenne en Ligue Europa. Les hommes de Jorge Sampaoli vont affronter le Lokomotiv Moscou, une équipe qu’il ne faudra pas sous estimer…

Le Lokomotiv Moscou est actuellement 3ème du championnat Russe, le club est invaincu (4 victoire et 3 nuls en 7 matches). Smolov est meilleur buteur du championnat russe avec 6 buts. Marko Nikolic, coach depuis 2020. A récemment prolongé de 3 ans. Il est notamment passé par le Partizan Belgrade.

Voici deux des dernières compositions d’équipe :

MATCH NUL CONTRE LE ZENITH

4-4-2

Marinato / Zhivoglyadov, Jedvaj (ancien Leverkusen), Pablo (ancien Bordeaux), Rybus (ancien Lyon) / Zhemaletdinov, Magkeev, Kulikov, Kamano (ancien Bordeaux) / Zé Luis, Smolov

DERNIER MATCH CONTRE KRYLYA

4-4-2

Marinato – Zhivoglyadov, Magkeev, Jedvaj (ancien Leverkusen), Tiknizyan / Zhemaletdinov, Beka Beka (ancien Caen), Kulikov, Petrov / Kerk, Smolov

Le club s’est renforcé cet été et a dépensé environ 30M€. Voici les recrues du mercato estival du Lokomotiv Moscou :

– Maradishvili (milieu) : 7M

– Beka Beka (milieu) : 6M

– Kerk (attaquant) : 6M

– Tiknizyan (milieu) : 5M

– Jedvaj (défenseur) : 4M

– Nenakhov (défenseur) : 2M

Stefano Conforti, spécialiste du football russe et plus particulièrement du Lokomotiv Moscou, nous donne son avis sur l’équipe que devrait affronter l’OM. Il imagine un score de 1-1, et pense que le onze moscovite devrait ressembler à ça :

Maritano

Zhivoglyadov (ou Pablo), Jedvaj, Magkeev, Rybus

Kulikov, Barinov, Beka Beka

Zhemalethdinov

Smolov, Kamano

Zhema et Smolov représenteront la principale menace pour l’OM

« Après la difficile victoire 2-0 contre Krylya, le Lokomotiv doit faire face à un autre adversaire sérieux et doit préparer un match difficile. Le début de saison a été bon, mais à partir de l’UEL, nous comprendrons la réelle capacité de Nikolic et de ses gars. Le match à domicile contre l’OM va être crucial pour comprendre à quel point Loko est prêt à affronter des clubs similaires à son niveau mais en dehors de la Russie. Marko Nikolic a encore besoin de temps pour trouver un équilibre avec tous les nouveaux arrivants, mais match après match, cela devrait s’améliorer. Comparé à Krylya, Rybchinskiy est toujours dans le doute, mais s’il récupère, il devrait commencer à la place de Zhivoglyadov. Dans le même temps, Rybus devrait être de retour après s’être reposé suite à ses matches avec la sélection nationale, idem pour Barinov. Le trio composé de Jedvaj, Magkeev et Beka Beka devrait plutôt être confirmé au milieu après la belle performance des derniers matches. Zhema et Smolov représenteront la principale menace pour l’OM, Kamano étant pour l’instant le favori pour débuter en tant que deuxième attaquant grâce au doublé contre Krylya. Tous les autres joueurs d’Anjorin, Maradishvili, Tiknizyan, Petrov, Lisakovich et Kerk seront prêts à entrer en tant que remplaçants et à apporter de la valeur. Le Loko devrait s’appuyer sur des contre-attaques comme cela se produit généralement lors de ce type de matchs, avec un côté très compact derrière le ballon. Là-dessus, il ne faut pas s’étonner si Marko Nikolic débute avec Pablo, qui non seulement connaît très bien l’OM, ​​mais qui est parfait pour ce type de football. Dans ce cas, Jedvaj pourrait se déplacer en tant qu’arrière droit. » Stefano Conforti – source : FCMarseille (15/09/2021)