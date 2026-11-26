La Ligue Europa représente une occasion majeure pour les jeunes joueurs formés à l’OM. Face au Levski Sofia, plusieurs minots devraient encore profiter de la confiance accordée par Bruno Genesio pour engranger de l’expérience au niveau européen.

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Avec un effectif restreint et un calendrier chargé, Bruno Genesio utilise régulièrement la compétition européenne pour donner du temps de jeu aux espoirs du centre de formation↗. Selon La Provence, Keyliane Abdallah, Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko sont les principaux bénéficiaires de cette politique depuis le début de la campagne.

Une exposition européenne importante pour les jeunes Olympiens

Keyliane Abdallah compte déjà trois titularisations et un but, tandis que Kelyann Bezahaf a débuté deux↗ rencontres. Nouhoum Kamissoko a, lui, connu une titularisation. Tadjidine Mmadi et Alexi Koum espèrent également obtenir leur chance dans cette compétition. Pierre-Emile Hojbjerg a souligné l’importance de cette expérience pour la nouvelle génération. Le milieu danois estime que les jeunes joueurs doivent profiter de ces rendez-vous tout en mesurant la responsabilité qui les accompagne.

C’est un moment exceptionnel pour les jeunes. Ils ont beaucoup de chance, ils doivent en profiter.

Ancien défenseur de l’OM, Stéphane Sparagna considère aussi la Coupe d’Europe comme un cadre particulièrement formateur. Il la décrit comme « un accélérateur de carrière, une récompense et une fierté », tout en rappelant l’exposition et les attentes liées à ces matchs.

Hojbjerg reste un cadre avant le Levski Sofia

Dans son édition du jour, L’Équipe revient également sur la situation de Pierre-Emile Hojbjerg. Privé du brassard en août après avoir refusé un transfert à Newcastle, le Danois a conservé le soutien de sa direction sportive et de Bruno Genesio↗. Après un début de saison compliqué, il a retrouvé de l’influence aux côtés de Tochukwu Nnadi. Absent lors de la défaite contre Le Mans, Hojbjerg devrait retrouver sa place dans le onze face au Levski Sofia. Il a récemment réaffirmé son attachement à l’OM et ne souhaiterait pas quitter Marseille cet hiver. Son avenir au-delà de la saison reste toutefois incertain, notamment en raison d’une clause de départ fixée à 2 millions d’euros en juin 2027.

Selon La Provence, Keyliane Abdallah et Kelyann Bezahaf devraient être titularisés dans le couloir droit contre le club bulgare, en remplacement d’Amine Harit et Timothy Weah. Angel Gomes est pressenti pour suppléer Tochukwu Nnadi, tandis que Pierre-Emile Hojbjerg devrait remplacer Geoffrey Kondogbia.