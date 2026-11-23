Après l’effondrement de l’OM contre Le Mans, Bruno Genesio a identifié trois problèmes récurrents dans son équipe. Daniel Riolo a lui aussi pointé les limites du groupe marseillais, tandis que l’OM a dévoilé le nouveau nom et les nouvelles ambitions de son programme destiné aux clubs amateurs.

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La défaite concédée dimanche au Vélodrome a marqué l’actualité olympienne, avec un avantage de deux buts finalement renversé par les visiteurs. Au-delà du résultat, cette rencontre a alimenté les interrogations sur la solidité collective de Marseille et sur la capacité du club à inscrire son projet dans la durée, y compris chez les jeunes.

1. Bruno Genesio identifie trois failles après l’effondrement contre Le Mans

Après la défaite de l’OM contre Le Mans (2-3), Bruno Genesio a distingué trois difficultés : la fragilité défensive, le manque de maîtrise technique et la fébrilité mentale. Marseille avait pourtant livré une première période suffisamment aboutie pour mener de deux buts à la pause, avant d’encaisser trois réalisations en seconde période et de perdre progressivement le contrôle de la rencontre. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Le premier problème concerne le placement et la compacité du bloc. L’entraîneur estime que son équipe devient particulièrement vulnérable après avoir encaissé un but, avec des erreurs tactiques qui libèrent des espaces. Il a également souligné que Jeffrey De Lange avait empêché la défaite de prendre une ampleur supérieure, tout en regrettant le nombre trop important de tirs et d’occasions concédés depuis le début de la saison.

« La fébrilité gagne un peu tout le monde quand on encaisse un but. Il y a des problèmes tactiques, on est très mal placés sur les buts »

Genesio a aussi expliqué que l’OM avait cessé de jouer vers l’avant après un début de seconde période intéressant. Les Marseillais se sont contentés de conserver le ballon sans suffisamment mettre Le Mans en difficulté, avec de nombreuses fautes techniques. Le technicien a enfin rapproché cette fébrilité des matches disputés face au Havre et à Toulouse, en reconnaissant la responsabilité du staff dans les corrections à apporter.

2. Daniel Riolo juge le potentiel de l’OM insuffisant pour le top 5

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a estimé que la série de cinq victoires consécutives en Ligue 1 avait pu masquer le niveau réel de l’équipe de Bruno Genesio. Selon lui, l’OM ne possède pas le potentiel nécessaire pour s’installer durablement parmi les cinq premiers, malgré les progrès observés depuis le début de la saison. Le journaliste considère que Lille, Lyon, Lens et le Paris FC disposent normalement d’effectifs supérieurs à celui de Marseille. Il a toutefois rappelé que les blessures, l’enchaînement des rencontres et les points perdus peuvent modifier la hiérarchie au cours d’une saison. Son analyse s’appuie aussi sur le scénario du match contre Le Mans, durant lequel l’OM a concédé 18 tirs, dont 9 cadrés. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

« Cet OM n’est pas devenu une équipe de cracks »

Pour Riolo, la défaite a ravivé les limites individuelles et collectives déjà visibles avant la série victorieuse. Ulisses Garcia et Tochukwu Nnadi ont notamment figuré parmi les joueurs les plus critiqués dans les notes relayées par Football Club de Marseille, tandis que Marseille occupait la cinquième place de Ligue 1 après ce revers.

3. « Espoirs Olympiens » remplace le programme OM Next Generation

L’OM a donné un nouveau nom à son dispositif de détection et d’accompagnement des clubs amateurs. Créé en 2017, le programme « OM Next Generation » devient « Espoirs Olympiens », sans être relancé : les 30 clubs partenaires ont choisi de poursuivre leur engagement, principalement dans les Bouches-du-Rhône mais aussi dans le Vaucluse, le Gard, le Var et les Alpes-Maritimes. Dans La Provence, le directeur du centre de formation, Lasaad Hasni, a insisté sur cette continuité. Le dispositif doit renforcer ses dimensions sportive, sociale et éducative, avec du matériel fourni aux clubs d’ici le début de l’année 2027, des séances organisées par les éducateurs olympiens dans la région et la formation de deux entraîneurs par club chaque saison. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Le programme comprend également un volet médical, avec la possibilité d’aider les clubs partenaires lorsqu’un jeune joueur est blessé. La détection reste au cœur du projet, avec des passerelles vers le centre de formation de l’OM et un système de bonus destiné aux clubs lorsqu’un licencié de U9 à U19 rejoint Marseille, puis franchit différentes étapes de son parcours.