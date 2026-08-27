OM : Ligue Europa, on connait 24 des 36 équipes qualifiées !

La phase de ligue de la Ligue Europa commence à prendre forme. Après la fin des barrages de Ligue des champions, 24 équipes ont désormais officiellement leur billet pour la compétition, parmi lesquelles l’Olympique de Marseille. Il faudra néanmoins attendre les rencontres disputées ce jeudi soir pour connaître les 12 derniers qualifiés et la composition définitive des quatre chapeaux.

L’OM parmi les 24 premiers qualifiés

L’OM connaît déjà une grande partie de ses adversaires potentiels en Ligue Europa. Plusieurs formations importantes seront présentes cette saison, notamment la Juventus, l’AC Milan, le Bayer Leverkusen, la Real Sociedad ou encore l’AZ Alkmaar.

Trois clubs français sont actuellement qualifiés : l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais.

Les 24 clubs déjà qualifiés en Ligue Europa

Voici les 24 équipes déjà qualifiées, classées selon leur coefficient UEFA 2026, celui utilisé pour constituer les chapeaux.

Rang Club Pays Coefficient UEFA 1 Bayer Leverkusen Allemagne 105,000 2 Juventus Italie 72,250 3 AC Milan Italie 66,000 4 Olympique Lyonnais France 65,750 5 AZ Alkmaar Pays-Bas 62,875 6 Olympiakos Grèce 62,250 7 Real Sociedad Espagne 57,000 8 Olympique de Marseille France 54,000 9 Union Saint-Gilloise Belgique 48,000 10 Dinamo Zagreb Croatie 46,500 11 Celtic Écosse 44,000 12 Sparta Prague Tchéquie 38,250 13 Stade Rennais France 35,000 14 Sturm Graz Autriche 28,000 15 Bournemouth Angleterre 23,903 15 ex æquo Crystal Palace Angleterre 23,903 15 ex æquo Sunderland Angleterre 23,903 18 Celje Slovénie 23,000 19 Celta Vigo Espagne 19,409 20 Hoffenheim Allemagne 18,580 21 Torreense Portugal 14,633 22 Hapoël Beer-Sheva Israël 14,000 23 NEC Nimègue Pays-Bas 13,585 24 Levski Sofia Bulgarie 7,000

Cette liste comprend notamment les équipes éliminées lors des tours préliminaires et des barrages de Ligue des champions. Lyon, battu par Fenerbahçe, et le Celtic, renversé de manière spectaculaire par le LASK, ont ainsi été reversés dans la deuxième compétition européenne.

Douze derniers billets attribués ce jeudi soir

La liste n’est toutefois pas encore complète. Les 12 barrages retour de Ligue Europa se disputent ce jeudi 27 août et permettront de désigner les 12 derniers participants à la phase de ligue.

Au total, 36 clubs prendront part à la compétition. Il faudra donc attendre la fin de ces rencontres pour connaître définitivement toutes les équipes qualifiées, mais également la répartition exacte des quatre chapeaux.

Quand seront connus les quatre chapeaux ?

Les 36 participants seront répartis dans quatre chapeaux de neuf clubs, déterminés selon leur coefficient UEFA. Chaque équipe affrontera ensuite huit adversaires différents, à raison de deux clubs issus de chaque chapeau.

La composition officielle des chapeaux doit être communiquée vendredi matin par l’UEFA. Le tirage au sort de la phase de ligue aura lieu ce vendredi 28 août à 13 heures à Monaco.

L’OM connaîtra alors ses huit adversaires : quatre rencontres seront disputées au stade Vélodrome et quatre autres à l’extérieur.

L’OM assuré du chapeau 1

C’est l’information importante : l’OM occupe actuellement la huitième place parmi les 24 qualifiés. Parmi les clubs qui peuvent encore se qualifier ce jeudi soir, seul Benfica possède un coefficient supérieur à celui de Marseille.

Même en cas de qualification du club portugais, l’OM reculerait seulement au neuvième rang. Or, le chapeau 1 contiendra précisément les neuf clubs affichant les coefficients les plus élevés.

L’Olympique de Marseille est donc assuré de figurer dans le chapeau 1 lors du tirage au sort, sous réserve de la validation officielle des participants par l’UEFA.