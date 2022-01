OM – Lille (1-1) : énorme frustration et mauvaise opération pour les marseillais !

L’Olympique de Marseille concède un match nul face à Lille (1-1) à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Les marseillais ont largement dominé cette rencontre et peuvent sortir frustré d’autant que Nice s’est imposé ce week end et se retrouve donc seul second au classement de Ligue 1.

OM 1 1 LOSC Under 75′ 15′ Botman

Le onde de départ de l’OM

Lopez – Saliba – Caleta-Car – Kamara – Guendouzi – Lirola – Ünder – Gerson – Milik – Payet

Le match :

Comme souvent, les hommes de Sampaoli ont la possession de balle dès l’entame du match. Les marseillais ont toutefois du mal à se montrer dangereux. Au quart d’heure de jeu l’OM compte 75% de possession mais toujours pas la moindre occasion franche. Et c’est filament Lille qui va ouvrir la marque contre le cours du jeu. Sur un corner de Renato Sanches côté droit, Sven Botman échappe à William Saliba dans la surface et trompe Pau Lopez d’une tête décroisée (16e, 0-1).

Marseille a du mal à s’en remettre et Lopez sauve son équipe d’un arrêt exceptionnel sur une tête à bout portant de Burak Yilmaz (20′) . Les olympiens parviennent dès lors à mettre du rythme et enchaînent quelques belles opportunités. Grbic réalise une première parade sur un coup franc direct de Payet (27′) puis une seconde sur une énorme occasion de Guendouzi à bout portant ( 29′).

Guendouzi va ensuite provoquer l’expulsion de Benjamin André sanctionné d’un deuxième carton jaune pour avoir fauché le milieu de terrain à quelques mètres de la surface de réparation. L’OM va donc disputer les cinquante dernières minutes à 11 contre 10.

Au retour des vestiaires les marseillais s’installent directement dans le camp adverse et poussent pour tenter d’égaliser avec toujours autant d’imprécision dans le dernier geste. Milik rate une nouvelle belle opportunité. Sur une bon centre de Liorola, l’attaquant polonais manque le cadre (73′).