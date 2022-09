OM – Lille (2-1) : Marseille montre du caractère !

Igor Tudor a décidé de faire six changements dans son onze de départ par rapport au match contre Tottenham ce mercredi. Les marseillais souffrent d’entrée face à une équipe lilloise qui a décidé de mettre d’entrée de l’intensité et de presser haut. Suite à une récupération de Diakité et une contre-attaque côté droit, Ounas est servi en retrait, tire en pivot sur le poteau ! Ismaily conclut du gauche (0-1, 12′).

Les olympiens sont clairement en difficulté même s’ils reprennent au fil des minutes la possession de balle.

Sur un contre rapide, Harit décale Ünder côté droit lequel trouve parfaitement Sanchez plein axe qui égalise d’une reprise du droit (1-1, 26′).

Ce but remet vraiment les hommes de Tudor dans le match.

De retour des vestiaires, l’OM se crée d’entrée plusieurs très belles opportunités. Lancé dans la profondeur Under voit sa frappe croisée détournée par le portier lillois (46′). Dans la foulée, l’attaquant turc décoche une nouvelle frappe puissant qui oblige Chevalier à réaliser un parade décisive (52′). Chevalier détourne ensuite une frappe enroulée d’Amine Harit qui prend la direction de la lucarne opposée (54′).