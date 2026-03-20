OM – Lille : La grosse mise en garde de Bruno Genesio avant d’aller à Marseille !

À quelques jours du déplacement au Vélodrome, Bruno Genesio a tiré les enseignements de l’élimination du LOSC face à Aston Villa. L’entraîneur lillois a reconnu la qualité d’Emiliano Martinez tout en pointant les erreurs défensives de son équipe avant d’affronter l’OM.

Genesio lucide avant OM – Lille

Éliminé de la Ligue Europa après sa défaite contre Aston Villa (0-2), le LOSC de Bruno Genesio aborde désormais un rendez-vous important en Ligue 1 face à l’OM. Avant ce choc au Vélodrome, le technicien nordiste a livré une analyse précise des lacunes observées lors de cette rencontre européenne.

L’entraîneur lillois n’a pas hésité à saluer la performance du gardien adverse, Emiliano Martinez, décisif sur l’ouverture du score. « C’est un gardien de très haut niveau, je l’avais dit à l’aller. On parlait beaucoup de ses facéties. J’avais bien rappelé qu’il fallait aussi préciser que c’était un très grand gardien. Là-dessus, il a été très bon sur son dégagement, mais nous, on a été enfantins de se faire prendre de cette façon-là », a déclaré Bruno Genesio.

Des erreurs à corriger avant d’affronter l’OM

Au-delà de l’action décisive du portier argentin, Bruno Genesio a surtout insisté sur les manques de son équipe, notamment dans la gestion des transitions. « On a un coup franc pour nous, on doit avoir des équilibres et, en fait, on n’a rien. C’est là-dessus qu’on doit progresser, c’est l’histoire d’une équipe qui a encore besoin d’apprendre ce qu’est le très haut niveau. »

Le coach du LOSC a également souligné le poids du premier but encaissé dans cette élimination. « Des regrets, on peut toujours en avoir, y compris sur le match aller, parce qu’on prend des buts évitables, que ce soit à l’aller ou ce soir, notamment le premier but, qui déclenche beaucoup de choses. »

Avec un bilan de 7 défaites en 12 matchs dans cette campagne européenne, Lille devra rapidement se remobiliser. Face à l’OM, dans un Vélodrome attendu bouillant, les Lillois devront afficher davantage de rigueur pour espérer repartir avec un résultat.