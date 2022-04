OM : L’impérial Steve Mandanda !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 hier soir face au PAOK Salonique en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence et accède au dernier carré. Voici la note et l’appréciation de Steve Mandanda, impérial dans les cages olympiennes.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face au PAOK Salonique hier soir au Stade Toumba. Devant près de 30.000 personnes, les hommes de Jorge Sampaoli ne sont pas tombés dans le piège dressé par les Grecs et enchaînent un 8e succès consécutif toutes compétitions confondues à la clé. L’OM se met idéalement en confiance avant de se déplacer sur la pelouse du Paris Saint-Germain dimanche soir.

Les Marseillais ont été en difficulté en début de rencontre et ont concédé quelques occasions franches. Heureusement pour l’OM, Steve Mandanda s’est montré impérial et à réaliser des arrêts importants pour empêcher les Grecs d’ouvrir le score et de mettre la pression sur les Phocéens. Après avoir résisté, les joueurs de l’OM ont pris le contrôle du match minute après minute. Peu après la demi-heure de jeu, les Marseillais ont insisté et ont pressé de plus en plus haut. Après un bon pressing effectué par Mattéo Guendouzi, l’OM initie un contre. L’ancien Gunners progresse et centre le ballon à Dimitri Payet, qui glisse le ballon au fond des filets comme au match aller. Défensivement, l’OM a ensuite été peu inquiété. Valentin Rongier s’est montré précieux en récupérant énormément de ballons dans le camp olympien. Et Steve Mandanda a continué de s’employer sur chacune des frappes du PAOK. En fin de rencontre, l’OM s’est contenté de maîtriser et de ne pas prendre de risque pour s’assurer la qualification en demi-finale.

Titularisé dans les cages pour la troisième fois consécutive, Steve Mandanda continue d’avoir la confiance de Jorge Sampaoli et réalise un deuxième clean-sheet d’affilé. Match après match, il continue de démontrer qu’il est toujours aussi impliqué.

La note de Steve Mandanda : 9/10

Son appréciation FCM

Steve Mandanda impassable !

Une nouvelle fois titularisé par Jorge Sampaoli dans les cages olympiennes, El Fenomeno s’est montré imprenable. Dès le début de la rencontre, il est parvenu à rassurer les siens en réalisant des parades cruciales. Il a maintenu l’OM dans le match et a évité le piège grec. Après l’ouverture du score de l’OM, Steve Mandanda est resté tout aussi concentré et a empêché l’égalisation du PAOK. En trois titularisations, il a réalisé deux clean-sheets de rang et montre qu’il a toujours un rôle à jouer en cette fin de saison.

Les notes des médias

L’Equipe 8/10 Il a d’abord maintenu son équipe dans le match en signant deux parades dans la même minute, du pied d’abord puis des poings sur sa ligne (10e). Il est resté vigilant ensuite pour détourner une remise dangereuse de Zivkovic (44e) avant de se détendre sur une frappe masquée du même Zivkovic (70e) et de boxer un tir en pivot de Mitrita (89e). Décisif encore une fois en Europe. Maxifoot 8,5/10 Le match quasiment parfait pour le gardien et capitaine de l’OM. Décisif à deux reprises dans le premier quart d’heure devant Akpom et Crespo, il a préservé son invincibilité avant la pause sur deux autres opportunités de Zivkovic et Ingason. Moins sollicité en seconde période, il a encore réalisé des arrêts importants face à Zivkovic et Mitrita pour rassurer les siens. En dehors de quelques relances moyennes, le portier phocéen a été excellent. FootMercato 8,5/10 L’international français a donné une bonne raison à son entraîneur de lui faire confiance. Auteur de deux grosses parades en début de rencontre devant Vieirinha (5e) et Creso (11e), le capitaine a maintenu les siens à flot. Il est à nouveau présent sur cette énorme occasion du PAOK avant la pause (45e). Toujours concentré, il se détend parfaitement sur sa gauche sur cette reprise de Zivkovic (70e) alors qu’il est masqué au départ de la frappe. La seule fois où il aura été battu, c’est sur ce duel où Colak n’attrape pas le cadre (83e). Seul un dégagement contré sans conséquence (30e) terni très légèrement le tableau.

