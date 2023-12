OM : L’incroyable déclaration d’amour de Murillo !

Dans un entretien accordé à RMC, Amir Murillo a évoqué son transfert à l’OM, la Ligue 1, l’impact sur le Panama. Il en profite pour faire une grosse déclaration d’amour à son nouveau club.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Amir Murillo s’est confié nottament sur son arrivée à l’OM et l’impact au Panama de sa signature. « Pour être honnête, avant la Ligue 1 n’était pas trop suivie au Panama. Même si on connaît de réputation l’Olympique de Marseille… Mais l’OM est devenu, depuis ma signature, l’un des clubs les plus populaires au pays ! J’étais à la Gold Cup. Mon agent m’appelle et me dit qu’il y a un intérêt de l’OM, ce fut un moment incroyable. J’étais très ému et même choqué! Et le pire c’est que, ensuite, j’ai subi une blessure, et je croyais que c’était terminé, que ce rêve n’allait pas pouvoir se réaliser. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont m’ont permis de venir à Marseille. Cette signature, après la naissance de ma fille, c’est le plus beau jour de ma vie. La pression ? Il faut l’accepter, et c’est bien comme ça. J’ai connu d’autres clubs et évidemment la pression est totalement différente ici, beaucoup plus forte. Ce qui représente le club pour la ville, pour les supporters… Pour moi c’est nouveau, mais je vais être honnête : ça me plaît énormément. J’aime cette exigence, ça oblige les joueurs à être toujours en forme, à ne jamais se relâcher, à répondre présent pour chaque match, pour rendre heureux les fans et surtout les enfants qui rêveraient d’être à notre place. »

Avant la traditionnelle conférence de presse d’avant match, la dernière recrue Amir Murillo avait été présenté aux journalistes. Le président Pablo Longoria avait présenté le joueur et a confié que son staff le suivait depuis la saison dernière.

Pablo Longoria et donc l’OM suivaient Murillo depuis la saison dernière. « Bienvenue Amir. C’est un grand plaisir de t’avoir parmi nous, nous avons discuté longuement pour que tu viennes. On cherchait à avoir un équilibre avec Clauss, on avait envisagé un joueur complémentaire à Clauss. On l’a suivi la saison dernière pour Tudor en piston. Murillo sait s’adapter à une défense à 4. Des caractéristiques que l’on apprécie tous avec le staff et le coach Marcelino. »

