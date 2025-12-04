OM : L’incroyable déclaration de Weah sur les “talents”

Timothy Weah, arrivé à l’OM cet été après deux saisons à la Juventus Turin, semble avoir pleinement trouvé sa place dans son nouvel environnement marseillais. Revenu en France, l’international américain ne cache pas son plaisir d’évoluer à nouveau en Ligue 1, un championnat qu’il juge plus stimulant que jamais.

Dès son arrivée, le joueur formé au PSG et passé par Lille a ressenti une dynamique positive. À l’occasion d’un entretien, il a exprimé sans détour son attachement pour le championnat de France et la ferveur qu’il retrouve chaque week-end. « C’est le championnat avec le plus de talents du monde. Les matchs sont intéressants à regarder, c’est le vrai foot. C’est très serré en haut et c’est ce que tu veux dans un championnat. Je suis très content d’être en L1, ça m’a fait beaucoup de bien (…) Quand on joue à Lens, l’énergie des supporters est incroyable, à Nice aussi même si c’est dur pour eux actuellement. On peut faire des grandes choses avec Marseille », a expliqué le joueur olympien.

C’est le championnat avec le plus de talents du monde — Weah

Dans la foulée, Weah a développé son propos en insistant sur la capacité du championnat français à faire émerger des talents majeurs du football mondial. Pour lui, la Ligue 1 demeure un passage incontournable pour ceux qui ambitionnent d’atteindre le plus haut niveau. « La France, c’est l’endroit où tu crées les stars. Il faut passer par ici pour devenir une star. Quand tu regardes Kylian (Mbappé), Ousmane (Dembélé) ou Paul Pogba qui vient du Havre et devient l’un des meilleurs milieux de tous les temps… Il faut passer par ici. La Ligue 1, c’est le meilleur championnat du monde », a-t-il affirmé.

Ces déclarations témoignent d’une conviction forte et d’une confiance grandissante au sein du collectif marseillais. Le discours de Weah confirme également la volonté des joueurs olympiens de s’appuyer sur l’intensité et la compétitivité du championnat pour viser plus haut. Alors que l’OM poursuit sa reconstruction, ces mots résonnent comme une preuve supplémentaire de l’attrait du club et de la stature retrouvée de la Ligue 1 aux yeux de ses acteurs.