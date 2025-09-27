Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : L’incroyable joie de De Zerbi dans le vestiaire après la victoire à Strasbourg !
OM Actualités

OM : L’incroyable joie de De Zerbi dans le vestiaire après la victoire à Strasbourg !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Suspendu et contraint de suivre le match depuis les tribunes de la Meinau, Roberto De Zerbi n’a pas pu contenir son explosion de joie après la victoire arrachée dans les arrêts de jeu par l’OM face à Strasbourg lors du match d’ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Dans le vestiaire, le coach marseillais a littéralement sauté sur la table, emporté par l’euphorie d’un succès au scénario fou.

 

