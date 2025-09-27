OM : L’incroyable joie de De Zerbi dans le vestiaire après la victoire à Strasbourg !

Suspendu et contraint de suivre le match depuis les tribunes de la Meinau, Roberto De Zerbi n’a pas pu contenir son explosion de joie après la victoire arrachée dans les arrêts de jeu par l’OM face à Strasbourg lors du match d’ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Dans le vestiaire, le coach marseillais a littéralement sauté sur la table, emporté par l’euphorie d’un succès au scénario fou.

Ce coach 😁

pic.twitter.com/VKspCM9oaI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 27, 2025

Pour Parier sur le foot rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.