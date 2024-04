OM : L’interrogation de Morgan Sanson

L’OM a deux matchs reportés en raison de son épopée européenne… Cela suscite des interrogations du côté de l’OGC Nice qui affrontera les Marseillais ce mercredi.

Les Marseillais ont un match en retard en Ligue 1 avant la confrontation de ce dimanche face à Toulouse. Ce dernier se jouera mercredi face à l’OGC Nice. Pour Morgan Sanson qui est maintenant chez les Aiglons, ce nouveau calendrier ne le met pas dans les meilleures dispositions.

« C’est clair que c’est bizarre. Je ne dirais pas que c’est pénalisant, mais c’est spécial. On a un mois, mais en fait on a deux semaines de compétition. On va jouer trois matchs, on va avoir deux semaines, on va rejouer trois matchs la dernière semaine. C’est une première pour nous tous. Maintenant, on nous demande d’être sur le terrain à ce moment-là, on va tout faire pour être performant », a déclaré l’ancien olympien en zone mixte.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une offre de prolongation restée sans réponse?

Sanson : « Le report du match face à l’#OM ? C’est clair que c’est bizarre. Je ne dirais pas que c’est pénalisant, mais c’est spécial. On a un mois, mais en fait on a deux semaines de compétition. On va jouer trois matchs, on va avoir deux semaines, on va rejouer trois matchs la… — OManiaque (@OManiaque) April 20, 2024

« La Coupe d’Europe vient après la Ligue 1 ! », Kombouaré peste contre la LFP

«Pour les clubs qui jouent le maintien et qui doivent jouer trois matchs en une semaine, c’est compliqué. Je comprends les arguments de chacun. En jouant à ce jeu, comment on fera en fin de saison ? On sait que les matchs des deux dernières journées doivent se jouer en même temps. La Ligue s’est mise en difficulté. Elle doit protéger son championnat, la Coupe d’Europe vient après. Même si je suis supporter du PSG et que j’aimerais voir Paris gagner la Ligue des Champions, l’OM gagner la Ligue Europa… Je défends les clubs français en Coupe d’Europe, mais d’abord la Ligue 1. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec moi », a déclaré le coach du FC Nantes devant la presse avant la rencontre qui l’opposait au Havre.