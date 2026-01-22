OM – Liverpool – Daniel Riolo : “J’ai vu des enfants”

L’Olympique de Marseille a manqué l’occasion de frapper fort en Ligue des champions mercredi soir au stade Vélodrome. Battus nettement par Liverpool (0-3), les Marseillais ont cédé avant la pause puis subi la maîtrise des Reds. Toujours en course pour la qualification, l’OM a néanmoins grillé un joker important. Après la rencontre, Daniel Riolo a livré une analyse sévère de la prestation olympienne dans l’After Foot sur RMC, mettant en cause moins l’engagement que le manque de maturité et de personnalité dans un rendez-vous de ce niveau.

« Dans l’état d’esprit, il n’y a aucun problème du côté de Marseille. C’est juste que l’idée de jeu, le plan de jeu, la frilosité et la peur de réaliser le bon geste ou la peur de prendre un risque… C’est tout ça qui a fait merder l’OM ce mercredi et qui a donné cette espèce de bouillie de football. […] Ce soir c’est de la trouille, un manque d’initiatives. Ce sont certains joueurs qui apparaissent comme des enfants. »

Pour Daniel Riolo, l’OM a longtemps été au contact mais a fini par payer son incapacité à assumer ses intentions face à une équipe expérimentée comme Liverpool. Une analyse qui l’a conduit à cibler plus précisément Amine Gouiri, titularisé en attaque à la place de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré une occasion franche en première période, repoussée par une parade d’Alisson Becker, l’attaquant algérien s’est progressivement éteint avant d’être remplacé peu après l’heure de jeu.

« Et je suis désolé mais Amine Gouiri ne m’a pas encore montré qu’il était de taille à ce niveau-là. Moi j’ai vu un enfant ce mercredi soir. Gouiri il a joué comme un enfant dans toutes ses initiatives. Peut-être qu’il était un peu seul mais même quand il était dans la surface avec un peu de monde autour de lui, il lui manquait un truc. »

A lire aussi : OM – Liverpool (0-3) : Roberto De Zerbi lucide, “on a mal joué…” mais donne rdv à Bruges !